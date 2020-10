Honda dankbaar na zeer succesvol seizoen

Met o.a. zeven zeges, drie poles, een 1-2-3-4 finish tijdens de Indy 500, is Honda voor de derde keer op rij als beste motorleverancier van de IndyCar gekroond. Behalve trots, toont het concern ook veel dankbaarheid na dit succes.

De directeur van de motorafdeling Ted Klaus kon zijn geluk niet op. "Het gevoel wat je hier van krijgt is... je voelt je heel erg dankbaar. Ook voor de mensen. Vooral het hele team van Honda, onze relaties, al de race-teams en rijders, ze hebben het echt verdiend."

Klaus zag dat het coronavirus een zware impact heeft gehad. "Ik wil de IndyCar-organisatie en de fans bedanken dat ze niet opgegeven hebben. Ondanks alle uitdagingen, konden we door blijven gaan. Natuurlijk is racen een klein onderdeel van het leven, maar hopelijk hebben we het dragelijk kunnen maken voor de IndyCar-fans."

De prestaties van Honda hebben dit seizoen een duidelijke voetprint achtergelaten . Zo hebben de motoren gezamenlijk bijna 5500 kilometer afgelegd met een beperkt aantal motoren voor veertien wedstrijden.

Door de betrouwbaarheid en snelheid kon Honda dit jaar veel successen behalen. "Het gebeurt niet vaak dat je de Indy 500 domineert, een coureur met jouw motor kampioen wordt en dat het motorenkampioenschap wordt binnengehaald. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt is in onze historie, maar het is erg speciaal", aldus Klaus.

Honda stapt uit de Formule 1 na 2021, maar blijft de komende jaren nog wel actief in de IndyCar. Tot en met 2022 wordt er nog met de huidige motorformule gewerkt.

In 2023, een jaar later dan gepland vanwege de coronacrisis, wordt de nieuwe V6 power unit ontwikkeld met hybride systemen en wordt het aantal pk's verhoogd van 700 naar 900. De nieuwe motorfomule wordt ook geïntroduceerd zodat Honda de opgedane kennis kan verwerken in hun straatauto's.