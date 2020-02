Supercars-kampioen McLaughlin debuteert op Indianapolis bij Team Penske

De IndyCar Series krijgt in 2020 een bijzondere debutant. Tijdens de race op de road course van Indianapolis Motor Speedway neemt Scott McLaughlin namens Team Penske voor het eerst deel aan een race in single-seaters.

Afgelopen maand kreeg McLaughlin, die normaal gesproken voor DJR Team Penske in de Australische Supercars uitkomt, een test in een IndyCar-bolide van Penske cadeau. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit een eenmalige beloning was voor de titels die de Australiër in 2018 en 2019 pakte met het team, maar nu blijkt er dus meer in te zitten. McLaughlin test volgende week op het Circuit of the Americas, en begin mei racet hij dan In Indianapolis mee.

Tijdens zijn eerste IndyCar-test debuteerde McLaughlin achter het stuur van een single-seater en op Indianapolis gaat hij dus zijn eerste race in single-seaters rijden. "Dit is een geweldige kans om tegen een aantal van de beste single-seater-coureurs te rijden op een van de meest historische circuits in de autosport", vertelt McLaughlin over zijn aanstaande IndyCar-debuut.

"Met de ervaring die ik heb opgedaan bij de test op Sebring, weet ik iets meer wat ik kan verwachten zodra ik op het Circuit of the Americas weer in de auto stap", vervolgt de Australiër. "Ik wil op ieder moment dat ik in de auto zit gewoon zoveel mogelijk leren, zodat ik het maximale kan halen uit deze kans om met het team te racen tijdens de Grand Prix in Indianapolis."

Recordaantal overwinningen McLaughlin in 2019

McLaughlin is in de Australische Supercars bijzonder succesvol voor DJR Team Penske. In drie seizoenen bij het team scoorde hij dus twee titels, 35 overwinningen en 44 pole positions. Afgelopen seizoen werd hij afgetekend kampioen nadat hij een recordaantal van 18 races wist te winnen. Daarnaast stond hij nog vier keer op het podium en had hij van alle coureurs ook de meeste pole positions met 15 stuks.

Tijdens de IndyCar Grand Prix op Indianapolis zet Penske dus liefst vier auto's in. Naast McLaughlin zijn dat regerend kampioen Josef Newgarden, regerend Indy 500-winnaar Simon Pagenaud en Will Power. Omdat Newgarden als de kampioen van 2019 met startnummer 1 aan het vertrek zal staan in 2020, zal McLaughlin met startnummer 2 aan de start verschijnen op Indianapolis.