Rossi en Hunter-Reay halen uit naar IndyCar-teams: "Het zijn Europese praktijken"

Alexander Rossi en Ryan Hunter-Reay kunnen weinig begrip opbrengen voor de gang van zaken rond het noodgedwongen vertrek van ervaren coureurs als Sebastien Bourdais en James Hinchcliffe.

Twee ervaren krachten moeten in 2020 waarschijnlijk langs de zijlijn toekijken bij de IndyCar Series. Bourdais kreeg van Dale Coyne Racing te horen dat zijn contract, dat nog door zou lopen in 2020, niet gehonoreerd zou worden. Voor Hinchcliffe geldt dat hij het veld moet ruimen bij Schmidt Peterson Motorsports. Het team gaat samenwerken met McLaren en koos met Patricio O'Ward en Oliver Askew voor twee jonge talenten.

Het gebeurt vaker dat oudere, meer ervaren coureurs het veld moeten ruimen, maar Rossi vindt vooral de manier waarop niet chique. Vooral de situatie van Bourdais stuit hem tegen de borst, zo vertelde hij aan Associated Press. "Het is heel erg zoals in de Europese autosport en dat haat ik. Ik ben daar hele bekend mee, met het niet houden aan contracten. Dat is echter de autosport."

Ook Hunter-Reay, teamgenoot van Rossi bij Andretti Autosport, kan niet leven met de manier waarop Bourdais en Hinchcliffe aan de kant zijn gezet. De Amerikaan betoogt dat vooral het moment van de bekendmaking hem dwars zit. "Ik denk dat wij als coureurs tot op bepaalde hoogte begrijpen dat we vervangbaar zijn."

"Er staan velen te wachten en als je niet de resultaten behaalt of je werk doet, staan er jongens in de rij die naar binnen proberen te komen en je willen vervangen. Dat is echter niet het probleem. Als het erop aankomt, dan moet er een soort gevoel voor integriteit zijn door iemand op tijd in te lichten, zodat deze persoon de kans heeft om een andere plek te vinden. Op het moment dat het zo laat gebeurt, is de muziek al gestopt en zijn er geen stoelen meer, waardoor je buiten de boot valt."

Bourdais geïrriteerd door timing van gedwongen vertrek

Tegenover Associated Press verklaarde Bourdais zelf ook dat vooral de timing voor hem bijzonder ongelukkig kwam. "Ik denk dat ieder contract anders is, dus je kan dingen niet generaliseren. Ik kan ook niet zeggen dat Dale [Coyne] geen uitweg had. Het is gewoon de timing die erg gecompliceerd is voor mij, evenals de hardheid van de business en dat de financiën in de weg kwamen te staan."

Bourdais hoeft gelukkig niet stil te zitten in 2020. De Fransman zou in eerste instantie een aantal races rijden voor JDC-Miller Motorsport in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, maar die deal is nu uitgebreid naar een volledig seizoen. De plannen van Hinchcliffe zijn momenteel nog onbekend, hoewel geruchten gaan dat de Mayor of Hinchtown namens NBC Sports als analist gaat optreden terwijl hij wacht op een nieuwe kans in de IndyCar.