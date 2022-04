Vandoorne zegeviert in Monaco, Frijns nipt naast podium

Stoffel Vandoorne kwam als eerste over de meet bij de E-Prix in Monaco. In de tweede helft van de wedstrijd stond geen maat op de Belg in dienst van Mercedes. Mitch Evans werd tweede met Jean-Eric Vergne daarachter. Frijns greep net het podium mis op P4 en regerend kampioen Nyck de Vries kende een moeilijke middag en pakte het laatste puntje met de tiende plaats.

Behalve een afsnijdende Frijns, gebeurt er niet veel bij de start. Evans behoudt de kop met Wehrlein, Vergne en Vandoorne daarachter.

De E-Prix in het prinsdom komt moeilijk op gang. Inhalen blijft lastig op dit smalle stratencircuit. Pas na de eerste serie Attack Mode werd de kop vooraan door elkaar gehusseld. Pascal Wehrlein pakt de kop en profiteert het meest van de vier minuten aan extra power.

Maar lang kan de voormalig F1-coureur niet genieten van de eerste plek. De Duitser viel stil en de wedstrijdleiding vaardigt een Full Course Yellow uit. Kampioenschapsleider Jean-Eric Vergne en Lucas di Grassi hebben net hun Attack Mode geactiveerd en kunnen er geen voordeel mee doen.

Niet veel later is zijn teamgenoot bij Porsche, Andre Lotterer de pineut. Bij de eerste bocht staat de Duitser geparkeerd in de barrière na een touché in een gevecht. Door alle troep moet de Safety Car de baan opkomen en schuift het veld weer in elkaar.

Vandoorne heeft door de uitvalbeurt van Wehrlein de leiding en heeft een gaatje geslsgen nadat de baan weer vrij is. Evans is teruggezakt naar P3 en probeert met een late Attack Mode toe te slaan en verschalkt met extra power Vergne voor P2.

Frijns, als zevende begonnen, is de hele wedstrijd in de aanval en heeft zich opgewerkt naar P4 met Vergne vlak voor hem. Door de neutralisaties is er 4 minuten en 30 seconden toegevoegd door race control en kan de Nederlander proberen aan te vallen.

De aanval van Frijns blijft echter uit en grijpt hierdoor net naast het podium. Vandoorne wint overtuigend na het wegvallen van Wehrlein met polesitter Evans achter hem. Vergne pakt waardevolle punten voor het kampioenschap met een derde positie, maar moet nu de koppositie in het rijderskampioenschap overlaten aan Vandoorne.