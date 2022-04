Nieuwe Gen3-bolides vanavond gepresenteerd

De Formule E en de Federation Internationale de l'Automobile (FIA) presenteren vanavond Yachtclub in Monaco - voorafgaand aan de E-Prix in het prinsdom - de derde generatie (Gen3) Formule E-wagens die vanaf het volgende seizoen in actie komen van het ABB FIA Formula E wereldkampioenschap.

De Gen3 wordt door FIA-president Jean Todt beschreven als: "een machine die is gemaakt op het snijvlak van hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid."

De Gen3-auto's:

- 's Werelds meest efficiënte raceauto - ten minste 40% van de energie die tijdens een race wordt gebruikt, wordt geproduceerd door regeneratief remmen tijdens de race

- De eerste formule-auto met zowel voor- als achteraandrijflijnen: een nieuwe aandrijflijn vooraan voegt 250 kW toe aan de 350 kW aan de achterzijde, waardoor het regeneratieve vermogen van de huidige Gen2 meer dan verdubbeld wordt tot een totaal van 600 kW De eerste formule-auto die geen hydraulische remmen achter heeft vanwege de toevoeging van de voorste aandrijflijn.

- Een elektromotor met een vermogen tot 350 kW (470 pk), een topsnelheid van 320 km/u, met een vermogen-gewichtsverhouding die twee keer zo efficiënt is als een equivalente verbrandingsmotor van 470 pk (ICE)

- Lichter en kleiner dan de Gen2 om sneller, wendbaarder wiel-aan-wiel racen mogelijk te maken

Het Formula E wereldkampioenschap creëert een omgeving waar hoge prestaties en duurzaamheid krachtig naast elkaar bestaan.

Alle kapotte onderdelen van koolstofvezel worden via een innovatief proces uit de lucht- en ruimtevaartindustrie gerecycled tot nieuwe vezels die opnieuw kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen. Een baanbrekend proces zal 26% duurzame materialen opleveren voor de samenstelling van banden.

De Gen3 wordt aangedreven door elektromotoren die aanzienlijk efficiënter zijn dan ICE's, omdat ze meer dan 90% van de elektrische energie kunnen omzetten in mechanische energie (beweging) in vergelijking met ca. 40% in hoogrenderende ICE's.

Jean Todt, FIA President, zei: "Het werk van de FIA-teams samen met de Formule E, sinds de lancering van de klasse acht seizoenen geleden, is onvermoeibaar gericht op het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Ik twijfel er niet aan dat deze nieuwe eenzitter de Formule E naar een hoger niveau zal tillen."

Jamie Reigle, CEO van de Formule E, zei: "Bij het ontwerpen van de Gen3-auto wilden we aantonen dat hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid naast elkaar kunnen bestaan ​​zonder compromissen. Samen met de FIA ​​hebben we 's werelds meest efficiënte en duurzame high-performance raceauto gebouwd."

“De Gen3 is onze snelste, lichtste, krachtigste en efficiëntste racewagen tot nu toe. Het is een bolide dat is ontworpen voor zijn leefgebied: racen in de straten van de stad in wiel-aan-wiel gevechten. We kijken ernaar uit om te zien hoe het de volgende generatie motorsportfans in steden over de hele wereld inspireert en enthousiast maakt vanaf seizoen 9 van het ABB FIA Formula E World Championship."