Nieuwe Gen3-bolide ziet het licht in Monaco

In de Yachtclub in Monaco heeft de FIA en Formule E-organisatie de nieuwe generatie elektrische formule-wagens gelanceerd die vanaf 2023 gebruikt gaan worden. Dit seizoen is dus het laatste keer dat met de Spark SRT05E wordt gereden (Gen2).

Het is de snelste FE-wagen ooit met een topsnelheid van meer dan 322 km/u. De meest efficiënte formule-racewagen ooit met meer dan 40% van de energie die tijdens een race wordt verbruikt door regeneratief remmen. Ongeveer 95% energie-efficiëntie van een elektromotor die tot 350 kW aan vermogen (470 pk) levert, vergeleken met ongeveer 40% voor een verbrandingsmotor. De allereerste formule-auto met aandrijflijnen voor en achter. Een nieuwe aandrijflijn vooraan voegt 250 kW toe aan de 350 kW aan de achterkant, wat het regeneratieve vermogen van de huidige Gen2 meer dan verdubbelt tot een totaal van 600 kW. Ultrasnel opladen van 600 kW voor extra energie tijdens een race, bijna het dubbele van het vermogen van de meest geavanceerde commerciële opladers ter wereld. De eerste formule-auto die geen hydraulische achterremmen zal hebben met de toevoeging van de voorste aandrijflijn en het regeneratieve vermogen.

Hieronder foto's van de nieuwe wagen.

Welcome to Gen3.



The fastest, lightest, most powerful and efficient electric race car ever built.#ChangeAccelerated — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 28, 2022

Het Formula E wereldkampioenschap creëert een omgeving waar hoge prestaties en duurzaamheid krachtig naast elkaar bestaan.

Alle kapotte onderdelen van koolstofvezel worden via een innovatief proces uit de lucht- en ruimtevaartindustrie gerecycled tot nieuwe vezels die opnieuw kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen. Een baanbrekend proces zal 26% duurzame materialen opleveren voor de samenstelling van banden.