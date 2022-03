Supersnelle baan in Zuid-Afrika onthuld

De E-Prix van Zuid-Afrika is in 2023 op de kalender van de Formule E. Oorspronkelijk zou de wedstrijd in Kaapstad dit jaar plaatsvinden, maar werd vanwege corona uitgesteld.

Er wordt voorspeld dat het circuit een van de snelste in de serie zal zijn. De E-Prix begint op de Vlei Road van het Green Point-district met Signal Hill als achtergrond. Dan is er een bocht naar links naar Helen Suzman Boulevard, en daarna nog een keer links naar Granger Bay Boulevard in, waar de coureurs twee scherpe chicanes krijgen. De rijders gaan dan langs de oceaan op Mouille Point's Beach Road, voordat ze een scherpe bocht naar links nemen naar Fritz Sonnenberg Road. Dan is er nog een laatste bocht rechts om de finishlijn te bereiken.