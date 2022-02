Porsche schrijft historie met overtuigende dubbelzege

Het beroemde automerk Porsche heeft voor het eerst een E-Prix gewonnen in de Formule E. Pascal Wehrlein zegevierde vanaf pole voor teamgenoot Andre Lotterer in Mexico-Stad tijdens de derde ontmoeting van dit seizoen. Jean-Eric Vergne maakte het podium compleet. Nyck de Vries en Robin Frijns voerden een stevige strijd voor betere posities, maar eindigden zoals ze begonnen waren op P6 en P7.

Wehrlein was in 2020 en 2021 al dichtbij de zege op het kortere circuit van Autódromo Hermanos, waar ook de Grand Prix voor de Formule 1 wordt georganiseerd. In 2020 ging het op het einde mis voor de voormalig F1-coureur vanwege een lege accu. In 2021 kwam de Duitser als eerste over de meet, maar werd uit de wedstrijd geschrapt door een overtreding in het bandenreglement.

Porsche doet sinds het seizoen 2019-2020 mee en pakte hiervoor drie podia en was al een paar keer dicht bij de overwinning. Tijdens de twee openingsraces in Saoedi-Arabië speelde het merk een bijrol, maar door het resultaat van zaterdagavond stijgt de renstal naar de derde plekke in het constructeursklassement.

Wehrlein schiet ook omhoog in de rangschikking voor coureurs Met zijn allereerste FE-overwinning uit zijn carrière plus zijn poleposition dat drie punten waard is, staat de Duitser derde met 30 punten. Boven hem staan De Vries (38 punten) en Edoardo Mortara (43 punten), die vijfde werd in Mexico achter de twee DS Techeetah. Frijns staat negende met 24 punten.

De volgende E-Prix' zijn in hartje Rome tijdens een zogeheten double header. De twee wedstrijden op het Italiaanse stratencircuit zijn in het weekend van 9 april.