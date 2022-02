Wehrlein pakt pole in Mexico, Nederlanders in top acht

Porsche-coureur Pascal Wehrlein pakt zijn eerste poleposition van dit seizoen in de Formule E en zijn derde in Mexico. De voormalig F1-coureur van Sauber streed tegen Edoardo Mortara om de felbegeerde eerste startpositie in de finale van de kwalificatie.

Zijn Zwitserse tegenstander zette alles op alles om zijn eerste FE-pole uit zijn carrière te scoren, maar vergaloppeerde in de laatste bocht voor start en finish. De Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns kwamen niet verder dan P6 en P7.

De locatie van de E-Prix is op circuit van Autódromo Hermanos in Mexico-Stad. Dat is bekend vanwege de Formule 1, maar daar houdt de vergelijking op.

De lengte van de FE-configuratie verschilt enorm door het ingekorte recht stuk en gebruik van andere bochten. Zelfs de sector bij het fameuze stadiongedeelte is anders ingedeeld. De FE-coureurs rijden, in plaats van tussendoor, om de tribunes heen richting de eindstreep. De totale lengte is 2.6 kilometer lang, 1600 meter korter als bij de koningsklasse, en heeft zestien bochten.

De derde E-Prix van het kampioenschap begint zaterdagavond om 23.04 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te zien op Eurosport en Ziggo Sport.