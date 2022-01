FIA opnieuw onder vuur door onveilige Safety Car-procedure

Op het einde van de tweede E-Prix in Saoedi-Arabië op het smalle Riyadh Street Circuit zorgde de Safety Car-procedures voor gefronste wenkbrauwen bij coureurs en fans op sociale media.

Wat gebeurde er? Met iets minder dan tien minuten op de klok knalde Alexander Sims de muur in. In plaats van een full course yellow, werd er in eerste instantie alleen met gele vlaggen gezwaaid.

Pas na enkele minuten besloot de wedstrijdleiding een Safety Car de baan op te sturen om de race te neutraliseren. Dat zorgde daarna voor bizarre taferelen.

De hijskraan die de wagen van Sims moest wegslepen reed langzaam op de baan naar het ongeval toe. De Safety Car en het deelnemersveld waren daarachter in aantocht. De kraan ging stilstaan in een blinde bocht waar Sims bolide stond. De Safety Car moest hierdoor vaart verminderen met als gevolg dat rijders stil kwamen te staan, vergelijkbaar met een file op de snelweg.

Toen de hijskraan de gestrande bolide omhoog hesen, reed het veld onder de slingerende wagen door, vlak langs de baanmedewerkers. De situatie zorgde niet voor vervelende gevolgen, maar de FIA, die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, liet zich van een slechte kant zien volgens de deelnemers en kijkers.

Sommige fans begrepen niet dat er met een rode vlag werd gezwaaid, terwijl anderen zich ergerden dat het gevecht om de zege om zeep werd geholpen door het trage opruimen van alle puinhopen.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk onder geel en Edoardo Mortara was de overwinnaar voor Robin Frijns en teamgenoot Lucas di Grassi.

Jules Bianchi

De ongewone praktijken bij de tweede E-Prix van het seizoen, riepen herinneringen op van een dodelijk ongeval in de Formule 1 met een hijskraan.

Jules Bianchi schoot op een kletsnat en zeer glipperrig Suzuka in 2014 met zijn bolide van de baan, ondanks waarschuwingsvlaggen. Op de plek waar de Fransman van het circuit afging stond een hijskraan om een wagen weg te halen. Bianchi schoof met hoge snelheid onder deze hijskraan door.

De Ferrari-protogé had als gevolg zeer zwaar hoofdletsel opgelopen en vocht voor zijn leven. Na een ziektebed van meer dan een halfjaar kwam de coureur te overlijden op 17 juli 2015 en was daarmee de eerste coureur sinds 1994 die een crash niet overleefde.

Het trieste nieuws van het wegvallen van Bianchi kwam als een schok binnen. De ozo veilige Formule 1 was blijkbaar nog steeds gevaarlijk. De FIA besloot door de gebeurtenissen in Suzuka de HALO in te voeren om het beter hoofd te beschermen en paste de veiligheidsprocedures bij werkzaamheden van marshalls op en naast de baan aan.