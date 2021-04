Nyck de Vries wint natte en chaotische e-Prix in Valencia

Nyck de Vries heeft in natte en listige omstandigheden op indrukwekkende wijze de allereerste e-Prix van Valencia gewonnen. De Nederlander reed een lange tijd op de tweede positie, maar kon op het eind profiteren van het wegvallen van leider Felix da Costa vanwege een lege accu. De helft van het veld kende dezelfde problemen. Daardoor kon Nico Mueller en de als laatste gestarte Stoffel Vandoorne alsnog naar het podium. Robin Frijns deed ook goede zaken. Vanaf P15 profiteerde de Nederlander van alle chaos voor hem en kwam als zesde over de finish. De rijders met lege accu's werden gediskwalificeerd.

Het decor was bij de eerste Spaanse e-Prix in Valencia wat onwennig. Normaal rijden de elektrische bolides door prachtige binnensteden, maar door de pandemie werd uitgeweken naar een permanent circuit in Valencia.

De baan, die is vernoemd naar Spaans motorcoureur en tweevoudig 50-cc kampioen Ricardo Tormo, wordt jaarlijks gebruikt door de MotoGP. De Formule E rijdt grotendeels op dezelfde lay-out als de motorrijders, maar het is hier en daar war aangepast. De ronde telt 15 bochten en is 3,376 kilometer lang en circa 600 meter korter dan de orginele configuratie. Het rechte stuk wordt onderbroken door een chicane om inhalen te bevorderen.

Felix da Costa startte de wedstrijd vooraan na een straf van Stoffel Vandoorne. De Belg zijn poleposition werd afgepakt omdat zijn wagen niet voldeed aan het bandenreglement. De e-Prix begon in natte condities. Alle rijders hadden full wets onder hun wagens gemonteerd.

De race werd gestart achter de safety car. In de openingsfase was er meteen chaos. André Lotterer ging zij aan zij met Norman Nato, maar vergaloppeerde zich in de bocht daarna en tikte Sebastien Buemi in de rondte. Dat zorgde voor een full course yellow. De coureurs moesten verplicht 50 kilometer per uur rijden. Toch besloot de wedstrijdleiding uit voorzorg de safety car de baan op te sturen.

Met 25 minuten nog te gaan vloog Maxmillian Günther eraf. Dat zorgde voor een tweede safety car. De Vries kon daardoor aansluiten achter de sterk rijdende Da Costa. De Nederlander zette zijn Attack Mode in om Da Costa aan te vallen. Maar doordat de gestrande Sergio Sette Camara voor een volgende neutralisatie zorgde, zag de Mercedes-coureur zijn plan in rook opgaan. Da Costa had in tegenstelling tot de Vries nog een Attack Mode over. De Portugees gebruikte die op het einde en liep daardoor meer dan een seconde uit.

Vijf minuten voor het einde stond Pascal Wehrlein geparkeerd in de grindbak. Voor de zoveelste keer moest de safety car van stal gehaald worden. De Vries kon weer aansluiten op de staart van Da Costa en hernieuwde aanvalspoging doen om de overwinning.

In de laatste rondes was het ongemeend spannend aan de kop en daarachter. Plots vertraagde Da Costa zijn tempo. De titelverdediger had teveel energie verbruikt en kwam voor het einde tekort. De Vries had wel nog genoeg over en kon de Portugees passeren om de leiding. Achter hem vielen nog meer auto's stil. De rijders werden met een lege batterij gediskwalificeerd. Dat veel coureurs met een lege accu kwamen te staan, komt doordat er bij elke safety car vijf procent van de energie wordt weggehaald. De laatste neutralisatie deed veel coureurs de das om.

Sam Bird, die vooraf de rangschikking aanvoerde, was de gehele kwalificatie en race onzichtbaar, maar sprokkelde toch twee punten binnen door een negende plaats. De Brit moet de leiding weer afstaan aan Nyck de Vries. De Nederlander heeft 57 punten en staat negen punten voor op teamgenoot Stoffel Vandoorne. Bird is afgezakt naar de derde plek met twaalf punten achterstand op de Vries.