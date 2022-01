Maserati kondigt toetreding tot Formule E aan voor 2023

Maserati keert volgend jaar in officiële hoedanigheid terug in de autosport. Het Italiaanse merk stapt in de Formule E. Maserati was begin dit millennium met de MC12 in de GT1-klasse voor het laatst actief in de racerij. De autofabrikant maakt in 2023 een rentree en heeft daarvoor de Formule E uitgekozen, in verband met de lancering van de elektrisch aangedreven Folgore-lijn.

Het is nog niet duidelijk of Maserati een eigen fabrieksteam aan de start zal brengen in de Formule E of de handen ineen slaat met een van de bestaande renstallen. Directeur Davide Grasso: "Als merk zijn we trots om terug te keren waar we thuis horen, als hoofdrolspelers in de racewereld. In de wedloop richting meer performance, meer luxe en meer innovatie is Folgore onweerstaanbaar en vertegenwoordigt het de puurste vorm van expressie voor Maserati."

"Dat is waarom we besloten hebben om in de Formule E onze rentree in de autosport te maken, om onze klanten rechtstreeks te ontmoeten in het centrum van diverse grote steden over de hele wereld en om de drietand (het logo van Maserati, red.) de toekomst in te leiden", aldus Grasso.

De nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem is in zijn nopjes met de komst van Maserati in de Formule E. "Dat een iconisch automerk als Maserati, met een trots en succesvol erfgoed in de racerij, zich aan deze serie verbindt, is een bewijs van het overweldigende vertrouwen in de Formule E richting het volgende tijdperk voor deze klasse. De nieuwe Gen3-eenzitter zal het neusje van de zalm op gebied van duurzaamheid, technologie en performance zijn."