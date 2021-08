Mercedes dreigt uit Formule E te stappen

In het seizoen 2022-2023 gaat de Formule E met een nieuwe generatie wagens aan de start verschijnen, de zogeheten Gen3. Toch zijn grote autofabrikanten niet echt happig meer om deel te nemen aan deze elektrische klasses. Nadat Audi en BMW de stekker eruit trekken, lijkt Mercedes hetzelfde te gaan doen.

Toto Wolff zegt namens de Duitse fabrikant tegenover Motorsport.com: "We zitten niet alleen in de sport omdat we de competitie leuk vinden en graag in rondjes rondrijden. Het is vooral een marketing- en communicatieplatform. En daarom wordt het, zoals met alles wat we doen, voortdurend geëvalueerd waar het gaat om de voordelen die het platform voor Mercedes-Benz kan bieden."

In de komende dagen wordt duidelijk welke kant het kwartje opvalt. Intern bij Mercedes zou al een beslissing zijn genomen. Het kan zomaar na vanmiddag weleens de laatste E-Prix zijn voor Mercedes-Benz-EQ. Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne rijden in dienst van dit team.