Di Grassi wint in Berlijn, kampioenschap nog volledig open

Lucas di Grassi heeft de zeer vermakelijke E-Prix in Berlijn gewonnen op de oude luchthaven van Tempelhof. Op het hobbelige en betonnen circuit trok de Braziliaan met het slim inzetten van Attack Modes de wedstrijd naar zich toe. Edoardo Mortara werd vlak daarachter tweede en Evans maakt de top drie compleet. Nyck de Vries en Robin Frijns scoorden geen punten. De Vries werd 22ste na een lekke band, maar behoudt toch de leiding in kampioenschap. Frijns werd vijftiende en staat zes punten achter op zijn landgenoot. Op zondag valt de beslissing in de finalerace.

Raceverslag

Het Chinese DS Techeetah heeft met Jean-Eric Vergne en Antonio Felix da Costa de volledige voorste startrij in bezit. Beide coureurs doen nog mee om de titel, maar regerend kampioen Felix da Costa, nummer vijf in de stand met vijftien punten minder dan koploper De Vries, staat er het beste voor van de twee.

De Vries heeft dan wel nog een ruime marge op Felix da Costa, maar start vanaf P19 en moet van goede huizen komen om de schade te beperken. Frijns, tweede in de rangschikking, begint op de laatste startrij en heeft net als zijn landgenoot een pittige opgave in het vooruitzicht.

Als de rode lichten doven, houdt Vergne de leiding voor teamgenoot Felix da Costa. Als dit de volgorde blijft, dan komt beide DS Techeetah-coureurs aan de leiding met 98 punten met De Vries daarachter op 95 punten. Maar in de onvoorspelbare Formule E kan alles nog gebeuren.

De baan op het voormalige vliegveld van Tempelhof biedt in tegenstelling tot andere banen veel mogelijkheden tot inhalen. Na 10 minuten van de 45 minuten plus één ronde, zijn er veel boeiende gevechten op de baan. Aan de kop van het veld gebeurt nog niet veel spannends.

Met 33 minuten op de klok staat Sam Bird opeens stil en kan niet verder. Hierdoor valt de Brit voor de derde keer op rij uit en ziet een mogelijke titel voor zijn neus verdwijnen. Doordat de Jaguar niet weg van zijn positie komt, moet de wedstrijd tijdelijk worden onderbroken met een safety-car-periode.

Na een neutralisatie van circa vijf minuten gaat de strijd verder. De Vries en Frijns hebben posities goed gemaakt, maar rijden nog buiten de punten op P15 en P16. Vooraan ligt Vergne nog voor Felix da Costa. Het laatste podiumplekje is ingevuld door Di Grassi.

Met 22 minuten nog te gaan, gaat Felix da Costa voorbij aan Vergne. Vanaf buitenaf lijkt het op een teamorder, want veel moeite hoefde Da Costa niet te doen. Een ronde later verliest de Fransman nog meer plekken en ligt vijfde.

Terwijl Vergne steeds meer naar achteren moet kijken, is René Rast bezig met een waanzinnige opmars vanaf P12 en rijdt op P3 met zijn geactiveerde Attack Mode.

Ook Felix da Costa kan het tempo niet meer volhouden en wordt eerst ingehaald door Di Grassi en daarna door Rast. Hierdoor liggen beide Audi's nu aan kop.

De Vries komt dan opeens de pits in. De Mercedes-coureur had een lekke band, waarschijnlijk opgelopen in het gevecht met een conculega. Na een stop bij zijn garage vervolgt de Nederlander de wedstrijd, maar heeft wel een ronde achterstand.

De Audi's hebben de leiding in handen, maar kunnen dit net als DS Techeetah niet volhouden. Mortara en Normat Nato gaan langszij. Rast is weer teruggezakt buiten de top vijf, terwijl Di Grassi op P3 rijdt. Maar de Braziliaan heeft nog tijd over van zijn Attack Mode en kan hierdoor de leiding heroveren.

Di Grassi heeft in de tijd daarna een marge opgebouwd met Mortara in zijn kielzog. Met 4 minuten nog te gaan, lijken die plaatsen vergeven, maar om het laatste podiumplekje is een bloedstollend gevecht aan de gang met Mitch Evans, Nato, Jake Dennis en Vergne. Evans houdt vooralsnog knap stand.

In de laatste ronde krijgt Di Grassi het nog benauwd. Mortara lijkt meer energie over te hebben. Maar de Audi-coureur blijft de Zwitser voor door verdedigde lijnen te rijden. Met een nipt verschil wint de voormalig FE-kampioen uit 2016-2017 de E-Prix voor Mortara en Evans.

Wat is de stand?

Nyck de Vries blijft ondanks een nulscore met 95 punten aan de leiding. Mortara schuift op naar P2 in de rangschikking en heeft 92 punten. Rookie Jake Dennis komt op 91 punten dankzij een vijfde eindklassering. Evans staat op 90 punten. Frijns staat nog in de top vijf met 89 punten en Di Grassi heeft nu 87 punten op P6.

Ontknoping in slotrace

De beslissing voor het kampioenschap valt zondag in de laatste wedstrijd van het seizoen. De kwalificatie zal hierin ook een grote rol spelen. De kwalificatie is zondag om 11.30 uur en de race om 15.34. De rijders rijden dan in tegenstelde richting.