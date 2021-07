De Vries pakt in London leiding WK na P2, Lynn wint thuisrace

Alex Lynn heeft op het allerlaatste moment de knotsgekke E-Prix in London gewonnen. Lange tijd leek het erop dat Lucas di Grassi de overwinning zou binnenhalen op het in -en outdoor circuit, maar die kreeg op het eind een straf van twintig seconden. De voormalig F1-coureur pakte namelijk op sluwe wijze de leiding achter de Safety Car via de pitsstraat, een kortere route dan over start en finish. De Vries pakt in de hoofdstad van Engeland oor de tweede keer een tweede plek en herovert de leiding in het wereldkampioenschap electrisch racen.

De wedstrijd kenmerkte zich door veel incidenten in de twee krappe hairpins bij bocht tien en elf. Het leidde tot veel gele vlaggen en enkele neutralisaties.

Raceverslag

Bij de start komt elke coureur ongeschonden door. Vandoorne vanaf pole behoudt de leiding en trekt meteen een gaatje.

De Vries, gestart vanaf P4, wil vandaag toeslaan met zijn titelconcurrenten achter hem. In bocht 10 remt de Nederlander Alex Lynn uit, op de plek waar de Mercedes-coureur al veelvuldig rijders inhaalde op de zaterdag.

Voor hem rijdt Oliver Rowland. Die activeert zijn eerste van de twee verplichte Attack Modes. Elke aanvalsmodus telt 8 minuten. Hierdoor schuift de Nederlander op naar P2 en heeft Mercedes EQ een één-twee in handen. Rowland herovert zijn tweede plek als De Vries ook zijn Attack Mode inzet.

Met 36 minuten op de klok spelen Sebastian Buemi en René Rast spelen botsautootje in bocht tien en elf. Bij Rast is de schade zo groot dat hij uit moet stappen. Buemi krijgt een stop-and-go-penalty voor de ondoordachte manoeuvre op Rast. Kortstondig komt de Safety Car op de baan vanwege de rotzooi.

Nadat de wedstrijd is hervat, pakt De Vries opnieuw de tweede plek af van Rowland. Vandoorne ligt nog steeds vooraan maar zijn teamgenoot en Rowland hijgen steeds meer kn zijn nek.

In de 28ste minuut ligt nummer twee in de stand, Antonio Felix da Costa eraf na een stevig duel met Andre Lotterer. Op dat moment pakt De Vries een Attack Mode, maar of dat voordelig gaat uitpakken is de vraag. De Safety Car is namelijk andermaal de baan opgekomen en De Vries kan zijn Attack Mode niet gebruiken. Ook is de Mercedes-coureur door zijn beslissing teruggezakt naar P3.

Tijdens de neutralisatie achter de Safety Car pakt Lucas di Grassi op een onorthodoxe wijze de leiding. De Braziliaan rijdt een snellere route via de pitsstraat en komt hierdoor voor Vandoorne de baan op. Hoewel Di Grassi eventjes stopte bij zijn garage, was het geen pitstop. De wedstrijdleiding ziet dat ook en geeft hem een drive-thru-penalty.

De race wordt weer hervat en Rowland ruikt zijn kans om Vandoorne in te halen in bocht tien. De Brit parkeert zijn wagen in die van de Belg en beiden schieten door en kunnen een podium of overwinning vergeten.Op dat moment haalt De Vries ook Di Grassi in, omdat de oud-kampioen een Attack Mode activeert.

Di Grassi heeft nu meer pk tot zijn beschikking en haalt hierdoor De Vries weer in bij de eerste bocht. Ook Alex Lynn heeft zijn Attack Mode aanstaan en passeert ook de Nederlander. Met De zege voor De Vries lijkt hiermee uit zicht. Di Grassi heeft op dat moment zijn straf niet ingelost.

Met nog anderhalve minuut voor de boeg is het volgende incident in bocht 10 en 11 een feit. Dit keer krijgen kampioenschapsleider Sam Bird en Normat Nato het aan de stok. Beiden haken in elkaar en staan stil op de baan. Dit zorgt voor een gele-vlag-situatie, maar de race kan gewoon verder.

Di Grassi komt als eerste over de meet met een ruime voorsprong op Lynn en De Vries. Di Grassi krijgt de zwarte vlag en wordt geschrapt uit de uitslag omdat de Braziliaan zijn straf niet had voldaan. Lynn wint hierdoor zijn thuisrace voor Mahindra Racing, vlakbij zijn eigen woning. Di Grassi krijgt vlak na de zwart-wit-geblokte vlag een tijdstraf van 20 seconden en wordt achtste.

Robin Frijns was onzichtbaar door strijd vooraan, maar heeft zich knap opgewekt naar P4 en behaalt belangrijke punten voor het wereldkampioenschap.

De Vries staat nu bovenaan dankzij zijn tweede plek. De volledige stand wordt vanavond toegevoegd.

De laatste E-Prixs zijn in Berlijn op 14 en 15 augustus. Daar valt de beslissing voor het kampioenschap.