Vandoorne pakt derde pole in Valencia met nipt verschil op Da Costa

Stoffel Vandoorne heeft zijn goede vorm doorgetrokken naar Valencia door zijn tweede pole van het seizoen te scoren. Op her circuit van Ricardo Tormo verschalkte de Mercedes-coureur Felix da Coste maar nipt in een spannende sessie. Nyck de Vries werd derde in de kwalificatie, maar moet door een gridstraf van vijf plekken als achtste beginnen. Robin Frijns viel meteen af in de strijd om poleposition en start als zestiende de wedstrijd.

De Vries kwam samen met kampioenschapsleider Sam Bird, teamgenoot Vandoorne en regerend kampioen Da Costa als eerste in actie. De Mercedes-coureur was een fractie langzamer dan zijn teamgenoot, maar hield stand in de strijd om een plekje voor de superpole. Frijns kon zich niet mengen in het gevecht vooraan en viel af in het eerste segment. Alexander Lynn was de snelste in Q1 en scoorde daarvoor een punt voor het wereldkampioenschap. De overige coureurs die zich plaatsten voor super pole waren Vandoorne, Da Costa, Sebastien Buemi en Maximilian Günther.

Bij de super pole begon De Vries als eerste aan zijn snelle ronde. De voormalig Formule 2-kampioen wist dat de race vooraan beginnen geen optie was vanwege een gridstraf van vijf plaatsen. Zijn teamgenoot Vandoorne ging als voorlaatste de baan oo en reed zichzelf naar de eerste positie. Het verschil met Da Costa was maar 28 duizendsten van een seconde. Alleen Lynn kon Vandoorne nog afhouden van de eerste startplek. De Brit kon de goede vorm van de eerste sessie niet vasthouden. De Mahindra Racing-coureur maakte teveel foutjes en werd uiteindelijk vijfde.



Door dit resultaat pakt Vandoorne twee keer op rij de poleposition en de derde in totaal uit zijn FE-carrière. De 29-jarige rijder won ook de laatste e-Prix in Rome en is daarmee de topfavoriet voor de zege tijdens de eerste race.

De vijfde ronde van het kampioenschap en de allereerste e-Prix in Spanje is zaterdagmiddag om 15:04 Nederlandse tijd. De race is te volgen op Eurosport en Ziggo Sport Racing.



Meestal reist de FE af naar de mooiste binnensteden ter wereld, maar door de pandemie moest de elektrische klasse uitwijken naar een permanent circuit met grindbakken in plaats van een stratencircuit. De baan is vernoemd naar motorcoureur Ricardo Tormo, die tweemaal wereldkampioen werd in de 50-cc (1978 en 1981). De Spaanse rijder stierf in 1998 aan leukemie en om hem te eren werd het circuit naar hem vernoemd.