Formule E onthult nieuwe lay-out voor ePrix van Rome

Rome keert komend seizoen terug op de Formule E-kalender, zij het met een ander circuit dan voorheen. De nieuwe baan door de straten van de Italiaanse renstal volgt een route van 3,385 kilometer lang, met negentien bochten, en voert langs het Palazzo dei Congressi, het Piazzale Marconi en het Palazzo della Civilta Italiana.

Frederic Espinos, sportief directeur bij de Formule E: "Zoals altijd hebben we een ware uitdaging gecreëerd en in mijn ogen is dit een van onze beste lay-outs ooit. Het belangrijkste was om een circuit te bedenken dat zo min mogelijk impact zou hebben op de stad, waardoor we opnieuw moesten nadenken over de locatie van het circuit. Het karakter van Rome is in de nieuwe lay-out behouden gebleven, met veel hoogteverschillen en verschillende ondergronden."

"Rome is een vrij uniek stratencircuit op onze kalender, want het is een baan met een aantal snelle en vloeiende bochten en bochten met verschillende radiussen. Dat komt door het wegennetwerk waar we het mee moeten doen. Het resultaat is een circuit waar rijders het verschil kunnen maken. We hebben de plannen voorgelegd aan het comité voor coureurs en zij waren laaiend enthousiast, want het is een supersnel en uitdagend circuit."