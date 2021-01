McLaren tekent optie om toe te treden tot Formule E

McLaren Racing heeft een optie genomen om volgend jaar toe te treden tot de Formule E, zo heeft de Britse renstal bekendgemaakt. Deze optie biedt McLaren de mogelijkheid om met ingang van het seizoen 2022/2023 als een van de twaalf teams aan de start te verschijnen in de elektrische klasse.

McLaren had die mogelijkheid tot nu toe niet, aangezien McLaren Applied nog altijd de exclusieve leverancier van batterijen voor de gehele Formule E is. Dat contract loopt na het seizoen 2021/2022 af, waardoor de Britse renstal zich voor de volgende jaargang kan aanmelden voor de Formule E.

"We houden de Formule E al langer in de gaten en volgen de progressie die de serie maakt en de richting die de klasse opgaat", zegt McLaren-baas Zak Brown. "Deze optie biedt ons de benodigde tijd om te beslissen of de Formule E een geschikt platform is voor de toekomst van McLaren Racing."