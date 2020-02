Nieuwe camera-innovatie brengt kijkers dichterbij de actie

Als het erop lijkt dat in de wereld van technologie vrijwel alles is uitgevonden, verschijnen er van tijd tot tijd technische innovaties die het voor de kijker leuker maken. Dat is wat er gaat gebeuren met het ‘Drivers eye’, de camera die de Formule E heeft uitgebracht en dat belooft nieuwe manieren te brengen van het kijken naar autoraces.

Onder de naam van 'het oog van de coureur' gaat het om een camera die in de romp van de helm is geïnstalleerd en waarmee kijkers de race kunnen voelen zoals coureurs dat doen.

Tot nu toe werd het meest vergelijkbare perspectief geboden door de camera's in het chassis van de auto's. Met de innovatie kunnen kijkers echter bijna de trillingen en krachten voelen en ervaren die de coureurs in de cockpit ervaren. Het werd al eens vaker getest, maar het werd nog niet officieel ingevoerd. De Formule 1 is al langer aan het kijken naar een oplossing en bracht de camera die op de coureur is gericht terug.

De Formule 1 en de helmcamera

In de Formule 1 gebruiken ze het nog niet. Wel hebben verschillende teams er al wel eens gebruik van gemaakt. Of en wanneer we het te zien krijgen tijdens F1-races, is nog onduidelijk. Hieronder de beelden: