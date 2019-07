Vergne: "Alleen topteam in Formule 1 kan mij weglokken uit Formule E"

Jean-Eric Vergne heeft weinig behoefte aan een terugkeer in de Formule 1. Alleen een aanbieding van een van de topteams zou hem aan het twijfelen brengen, zovertelde hij aan Crash.net.

Afgelopen weekend werd Vergne de eerste Formule E-coureur die een tweede titel in de klasse behaalde, ondanks dat hij tijdens de races in New York niet goed uit de verf kwam. Zijn voorsprong in het klassement was echter toereikend om hem met overmacht kampioen te laten worden. Vergne zocht zijn heil in de elektrische klasse, nadat hij eind 2014 na drie seizoenen Scuderia Toro Rosso moest verlaten.

Geen behoefte bij Vergne aan strijd in middenmoot

Vergne geeft toe dat een terugkeer in de F1 aantrekkelijk is, maar alleen als hij een aanbieding krijgt van een team aan het front. "Toen ik een jonge coureur was, heb ik in een team in de middenmoot gezeten en ik begrijp dat dit is waar je jezelf moet bewijzen. Als je echter mijn leeftijd hebt, dan heb je geen tijd meer om je te bewijzen bij een team in de middenmoot van de Formule 1."

"Ik heb geen interesse in een strijd om P8 of P9, of dat je soms wel, soms niet in de punten eindigt. Ik zou niet graag terugkeren in een situatie zoals toen ik in de Formule 1 zat. Ik vecht veel liever om de titels en zeges in de Formule E met een topteam in een kampioenschap dat enorm groeit. Als, en met de nadruk op als, ik een aanbieding van een topteam in de F1 krijg, dan zou ik het absoluut overwegen."

Later dit jaar begint de Formule E aan het zesde seizoen in haar bestaan. Vergne blijft op zijn plek bij DS Techeetah, het team waarmee hij de afgelopen twee seizoenen kampioen werd. Teamgenoot Andre Lotterer vertrekt echter naar het fabrieksteam van Porsche.