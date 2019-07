Lotterer verkiest plekje bij Porsche boven Techeetah voor seizoen 6

André Lotterer heeft met ingang van het nieuwe Formule E-seizoen een nieuwe werkgever. De Duitser verlaat Techeetah na twee seizoenen en gaat voor Porsche rijden in het zesde seizoen van de klasse.

Techeetah heeft een zeer succesvolle periode achter de rug in de Formule E en Lotterer is daarvan een integraal onderdeel geweest. Het team wist met Jean-Eric Vergne twee jaar op rij kampioen te worden in de elektrische klasse, terwijl het team met de hulp van de meervoudig Le Mans-winnaar ook twee keer het kampioenschap voor teams won.

Lotterer 'kon aanbieding Porsche niet weigeren'

Porsche voegt zich met ingang van het volgende seizoen bij de Formule E. Eerder werd Neel Jani al aangekondigd als coureur van het team en nu is dus ook Lotterer zeker van zijn plek. De heren kennen elkaar nog van het LMP1-programma van Porsche, toen ze in 2017 teamgenoten waren. "Ik kijk echt uit naar het racen voor Porsche in de ABB FIA Formule E in het seizoen 2019/20", vertelde Lotterer.

"Ik ben sinds 2017 onderdeel van de Porsche-familie en heb veel goede herinneringen van gezamenlijke successen - vooral in het werken met Neel. We reden in 2017 samen in het Porsche LMP1 Team en reden de afgelopen twee jaar samen bij Rebellion in het WEC. Het is geweldig dat we nu samen de coureurs zijn voor het Porsche Formule E Team. Ik kijk uit naar de nieuwe taak en de toekomstige samenwerking met het team."

Lotterer bedankte Techeetah voor de afgelopen twee seizoenen, maar stelt dat hij een uitdaging bij Porsche niet uit de weg kon gaan. "Ik had een geweldige tijd bij DS Techeetah en wil alle teamleden bedanken. Na twee jaar bij het team werd mij een nieuwe uitdaging aangeboden en ik kon daar geen nee tegen zeggen. Ik wens iedereen het beste en kijk ernaar uit om vanaf de andere kant de strijd aan te gaan."