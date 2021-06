Arthur Leclerc wint zijn eerste F3-race vanaf pole

Arthur Leclerc heeft vanaf poleposition zijn allereerste zege geboekt in de Formule 3. Het broertje van F1-coureur Charles Leclerc finishte na 20 ronden in zijn PREMA-bolide ruim vier seconden voor teamgenoot Dennis Hauger. Victor Martins werd derde en de Fransman scoorde na zijn tweede plaats in de eerste sprintrace opnieuw een podium.

Leclerc mocht dankzij de reverse-grid-regel vooraan beginnen. In de eerste wedstrijd finishte de Monegask als 12de, wat recht geeft op pole in de tweede sprintrace. Bij de start behield de PREMA-coureur de leiding en stond die niet meer af. De gehele wedstrijd controleerde de 20-jarige coureur en de zege kwam nooit echt in gevaar.

Achter Leclerc waren zijn twee teamgenoten, Hauger en Olli Caldwell, in gevecht om P2. Deze strijd werd in het voordeel beslist van Hauger. Later in de race moest Caldwell ook de derde positie afstaan aan Martins. Nederlander Tijmen van der Helm werd negentiende.