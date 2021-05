Hauger wint overtuigend hoofdrace van kop tot staart

De hoofdrace in Barcelona is overtuigend gewonnen door Dennis Hauger. De Prema-coureur reed alle 22 rondes aan de leiding zonder dat zijn eerste positie in gevaar kwam. De Noor finishte met bijna vier seconden voorsprong op Jack Doohan en Matteo Nannini. Nederlander Tijmen van der Helm werd 20ste.

De strijd voor de overwinning was minder spectaculair als de tweede race. Hauger leidde de wedstrijd van begin tot eind. De Prema-coureur onderstreepte zijn overmacht door naast de pole en zege ook de snelste ronde van de race te pakken.

De spanning was meer te vinden in het gevecht om de resterende podiumplaatsen. Doohan, zoon van de legendarische motorcoureur Mick Doohan, begon op P2, maar verloor in de beginfase twee plaatsen aan Victor Martins en Nannini.

Doohan gaf echter niet op. De Australiër passeerde in ronde 9 Martins voor de eerste bocht en pakte daarmee P3 af van de Fransman. Een tweede eindklassering was zeker nog mogelijk met Nannini binnen een seconde. Doohan schroefde langzaam het tempo op en in ronde 12 kon hij zijn tweede plek terug veroveren. Bij het ingaan van de eerste bocht was de Australiër zijn Italiaanse opponent voorbij gestoken.

Nannini reed nu op P3, maar zijn podium kwam bijna in gevaar door een aandringende Martins. De Fransman kon op het rechte stuk steeds gebruik maken van DRS, maar de MP Motorsport-coureur kwam steeds tekort voor een aanvalspoging.



Martins vroeg door zijn aanvalsdrift teveel van zijn banden en moest Nannini laten varen. De Fransman kreeg met vier ronden te gaan Caldwell in zijn spiegels. In ronde 18 passeerde de Brit hem na het rechte stuk en nam P4 over van Martins.

De laatste drie ronden brachten vooraan geen verandering meer. Doordat Hauger de hoofdrace winnend afsloot, pakt de Noor de leiding in de tussenstand. Met 34 punten staat de Prema-coureur twee punten los op Caldwell.