Smolyar wint allereerste race van seizoen

Aleksandr Smolyar heeft de openingsrace in het F3-kampioenschap gewonnen. In Barcelona bleef de Rus Clement Novalak voor. Caio Collet werd derde. Tijmen van der Helm, de enige Nederlander in het deelnemersveld, werd 21ste.

Voordat de race van start ging viel Ido Cohen stil op weg naar de grid. Het deelnemersveld moest daardoor een extra opwarmronde doen. De Israëliër werd teruggesleept naar de pits en moest opgeven.

Bij de start gebeurde geen noemenswaardige gebeurtenissen. Jonny Edgar behield de leiding vanaf pole, maar moest na drie ronden die afstaan aan Smolyar, die daarna de leiding niet meer weggaf. Edgar verloor daarna meer posities en werd uiteindelijk vierde.

Oliver Rasmussen zorgde twee ronden voor het einde voor een safety-car-periode. De Deen kwam het grind in nadat hij zijn auto beschadigde over het gele 'broodje' na de chicane. De wedstrijd eindigde hierdoor onder de gele vlag.