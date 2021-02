Wintertest op Jerez uitgesteld vanwege Spaans inreisverbod

De wintertest van de Formule 3 ter voorbereiding op het seizoen 2021 die gepland stond voor 25 en 26 februari is uitgesteld. De verlenging van het inreisverbod vanuit Groot-Brittannië naar Spanje tot 2 maart ligt hieraan ten grondslag.

Hierdoor is het onmogelijk voor de Britse teams Carlin en Hitech Grand Prix en voor de in Groot-Brittannië gevestigde rijders om naar Spanje af te reizen en deel te nemen aan de test. De Formule 3 heeft dan ook besloten om de test op een later moment in te halen. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend.

Er staan sowieso ook nog testsessies gepland op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona (16 en 17 maart) en op de Red Bull Ring in Oostenrijk (3 en 4 april).