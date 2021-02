HWA Racelab contracteert Rafael Villagomez voor 2021

Het team van HWA Racelab heeft Rafael Villagomez vastgelegd voor het komende Formule 3-seizoen. De 19-jarige Mexicaan voegt zich bij de eerder bevestigde Matteo Nannini. Villagomez was vorig jaar actief in het Franse Formule 4-kampioenschap, waarin hij als zesde eindigde.

"Ik ben blij en trots dat ik HWA Racelab komend seizoen mag vertegenwoordigen in de Formule 3", steekt Villagomez van wal. "Na mijn eerste jaar in de eenzitters staat me een volgende grote stap te wachten, maar ik weet zeker dat ik snel veel zal opsteken en dat we goed zullen presteren samen. Ik kan niet wachten tot het seizoen begint!"

Namens HWA Racelab voegt teambaas Thomas Strick toe: "Met Rafael verwelkomen we weer een veelbelovend jong talent in ons Formule 3-team. Hij heeft aangetoond over de gedrevenheid te beschikken die je nodig hebt om succesvol te zijn, bijvoorbeeld door de Richard Mille Young Talent Academy te winnen. In een competitieve klasse als de Formule 3 heb je vastberadenheid nodig om te slagen en dat heeft hij."