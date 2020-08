Piastri wint na superstart, Verschoor mist podiumkans en eindigt op P4

De sprintrace in de Formule 3 vanochtend in Barcelona werd een prooi voor de Australiër Oscar Piastri. In alweer de twaalfde race van 2020, mocht Nederlander Richard Verschoor, na zijn negende plek in de feature race gisteren, starten vanaf P2 en daarmee dromen van zijn eerste zege in het Formule 3-kampioenschap. De Nederlander werd na een goede start echter van de baan gedrukt door de van pole gestarte Matteo Nannini en viel daardoor terug naar plek 4. Oscar Piastri profiteerde het meeste van het ruwe verdedigen van de 16-jarige Italiaan, want nadat hij in de eerste drie bochten Verschoor en Nannini al verschalkte, ontdeed hij zich een bocht later van Alexander Peroni.

Piastri sloeg na een vroege Safety-Car periode een gat met de rest van het veld, maar moest na een late Safety-Car periode wederom vrezen voor zijn plek. Inhalen bleek echter erg lastig en dus bleef de top drie onveranderd met Piastri als winnaar, Peroni als tweede en Nannini als derde. Richard Verschoor wist zijn uitstekende uitgangspositie dus niet om te zetten in een podiumfinish en moest genoegen nemen met de vierde plek. Piastri naderde Logan Sargeant die het kampioenschap aanvoert met 131 punten, tot één punt, terwijl Verschoor blijft steken op de negende plek met 57 punten.