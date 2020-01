ART Grand Prix voltooit line up voor 2020 met Sebastián Fernández

ART Grand Prix heeft haar coureurs voor het Formule 3-seizoen 2020 al rond. Sebastián Fernández is inmiddels aangekondigd als de derde en laatste coureur van het Franse team.

Het wordt voor Fernández zijn tweede seizoen in de FIA Formule 3. Afgelopen jaar reed hij nog voor Campos Racing, waarmee hij geen enkel punt scoorde. De twaalfde plaats in de eerste ronde in Barcelona was zijn beste resultaat. De Venezolaans-Spaanse coureur heeft daarmee echter genoeg laten zien voor ART Grand Prix, dat Fernández al liet wennen aan het team tijdens de test na het seizoen in Valencia.

"Ik ben erg dankbaar voor de kans om met een team te werken dat zo'n sterk traject heeft richting het seizoen 2020", vertelde Fernández. "Ik heb al met ze mogen werken tijdens de test in Valencia en de Grand Prix van Macau, waar ik me erg goed voelde. Ik geloof dat ik met ART Grand Prix een aantal heel goede resultaten kan boeken in het aankomende seizoen."

Smolyar en Pourchaire teamgenoten van Fernández

Zoals gezegd is Fernández de derde en laatste aanwinst van ART Grand Prix voor de Formule 3. De Rus Alexander Smolyar en Fransman Théo Pourchaire werden in een eerder stadium al aangekondigd als coureurs. Samen zullen zij de doelstelling mee krijgen om ART beter te laten presteren dan in 2019, toen het team derde werd in het kampioenschap en één overwinning pakte.

"Sebastian is pas 19 jaar oud, maar hij heeft al behoorlijk wat ervaring in de autosport en de F3. Deze ervaring is een enorm voordeel in zo'n spannend kampioenschap", vertelde teambaas Sébastien Philippe. "Hij eerste deelname in Macau was solide en hij boekte het hele weekend progressie. Tijdens de tests in Valencia liet hij zien dat hij goed luistert en dat hij ijverig met alle teamleden kan werken om het maximale uit zichzelf te halen."