Hughes pakt voorlopige pole position in Macau, Verschoor veertiende

Jake Hughes heeft zich van de voorlopige pole position verzekerd voor de Formule 3-race in Macau. De coureur van HWA Racelab zette met een 2:06.793 de snelste ronde ooit op het Aziatische stratencircuit neer.

De eerste kwalificatiesessie op het Guia-circuit werd geplaagd door rode vlaggen. Een spin van Enaam Ahmed, een crash van Max Fewtrell en technische problemen bij Olli Caldwell zorgden voor drie rode vlaggen tijdens de sessie, die vroegtijdig afgebroken werd na een crash van Yuki Tsunoda. Tussen de neutralisaties door zette Hughes dus een baanrecord neer door in iets meer dan 2 minuten en 6 seconden rond te gaan.

Uiteindelijk was de coureru van HWA Racelab daarmee 51 duizendsten sneller dan David Beckmann en ruim anderhalve tiende sneller dan Juri Vips. De snelste man van de vrije training, Marcus Armstrong, reed de vierde tijd, gevolgd door Carlin-teamgenoten Logan Sargeant en Daniel Ticktum. Callum Ilott, Frederik Vesti, Robert Shwartzman en Christian Lundgaard rondden de top 10 af.

De Nederlandse inbreng in Macau komt van Richard Verschoor en MP Motorsport. De Nederlander was op 1,7 seconden van Hughes de nummer 14 en tevens de snelste man van MP Motorsport. Liam Lawson reed de achttiende tijd, Lukas Dunner kwam niet verder dan P26. Vrijdag krijgen de coureurs echter een kans om hun startpositie te verbeteren tijdens de tweede kwalificatie. Voorafgaand is er ook nog een tweede vrije training.