HWA behoudt Hughes en haalt Doohan en Fittipaldi voor 2020

HWA Racelab heeft in een klap drie coureurs gepresenteerd voor het Formule 3-seizoen 2020. Jake Hughes plakt er een jaar aan vast bij het Duitse team, terwijl Jack Doohan en Enzo Fittipaldi nieuw zijn bij het team.

Afgelopen jaar debuteerde HWA Racelab in de Formule 3, nadat het voorheen ook nooit actief was in bijvoorbeeld het Europees Formule 3. Het team werd, met onder andere Bent Viscaal in de gelederen, knap vijfde in het kampioenschap, wat vooral te danken was aan de sterke prestaties van Hughes. De Brit won één race en stond nog drie keer op het podium en hij plakt er dus nog een jaar aan vast.

"Het stemt me tevreden dat ik weer in de Formule 3 race voor HWA Racelab", zegt de 26-jarige Hughes. "Ik wil mijn ervaring gebruiken om het team dit jaar te helpen. Ik weet zeker dat we het eenvoudiger zullen vinden in ons tweede seizoen. Zoals ik al vaak benadrukt heb, is het een privilege om onderdeel van HWA te zijn. Het doel is duidelijk: mijn carrière én het team naar het volgende niveau brengen."

Twee bekende achternamen bij HWA in 2020

Daar waar Hughes aan zijn vijfde seizoen in de GP3/F3 begint, geldt voor Doohan dat hij nog relatief onervaren is op dat vlak. De zoon van vijfvoudig MotoGP-kampioen Mick Doohan werd in 2019 tweede in het Aziatische Formule 3-kampioenschap. In Valencia testte hij voor het eerst een Formule 3-bolide van Hitech GP, waarbij hij voldoende indruk maakte op HWA.

"Ik kan bijna niet wachten op de start van het seizoen", zegt de Australiër. "HWA staat bekend om haar competitiviteit en ik geloof erin dat het dit jaar weer het geval is. De laatste twee jaar in de racerij hebben mij een goede basis gegeven. Ik hoop nu dat ik met een topteam als HWA Racelab kan strijden om de titel."

Ook de derde coureur van HWA heeft een bekende achternaam. Fittipaldi is de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi en maakte in de series onder de Formule 3 een prima indruk. In 2018 behaalde Fittipaldi de titel in het Italiaans Formule 4 en afgelopen seizoen werd de Braziliaan tweede in het Formula Regional European Championship.

Bovendien is hij onderdeel van de Ferrari Driver Academy. "Ik kan echt niet wachten om deel te nemen aan het super competitieve en uitdagende FIA F3-kampioenschap. Ik kijk ook heel erg uit naar dit nieuwe avontuur met HWA Racelab", stelt Fittipaldi. Afgelopen jaar debuteerde Fittipaldi in de Formule 3 tijdens de race in Macau. Namens Sauber Junior Team by Charouz werd hij daar 16de.