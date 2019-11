Vips pakt pole position voor kwalificatierace in Macau, P5 voor Verschoor

Juri Vips heeft zich verzekerd van de pole position voor de kwalificatierace van de Formule 3 in Macau. De junior uit het Red Bull-programma dook als enige onder de 2 minuten en 5 seconden en reed daarmee een duidelijk baanrecord.

De tweede kwalificatie op het stratencircuit door het gokparadijs verliep rommelig. Leonardo Pulcini en Enzo Fittipaldi crashten met nog een half uur te gaan in de kwalificatie, terwijl Marcus Armstrong later in de sessie hetzelfde overkwam. Uiteindelijk stond geen van die incidenten Vips in de weg. De Est reed een 2:04.997 en daarmee was hij ruimschoots sneller dan de nummer 2, Formule 3-kampioen Robert Shwartzman.

De Rus bleef daarmee een collega uit het junior-programma van Ferrari voor: Formule 2-coureur Callum Ilott verraste, ondanks dat hij niet in de simulator kon testen, met een sterke derde positie. Renault-junior Christian Lundgaard zorgde er met de vierde tijd voor dat de gehele top 4 bestond uit coureurs die allemaal onderdeel zijn van het opleidingsprogramma van een Formule 1-team.

De enige Nederlander in het deelnemersveld in Macau is Richard Verschoor en hij maakte een uitstekende indruk in zijn eerste race in Macau. De coureur van MP Motorsport start in de kwalificatierace vanaf de vijfde positie, voor Jake Hughes en Frederik Vesti. Arjun Maini legde beslag op de achtste startpositie, terwijl de top 10 afgerond wordt door Armstrong en Logan Sargeant.

De kwalificatierace staat gepland voor zaterdag om 9.00 uur lokale tijd (2.00 uur in Nederland). Tijdens deze race wordt de startopstelling voor de Grand Prix van Macau bepaald. Deze race is zondag om 15.30 uur lokale tijd, 8.30 uur in Nederland.