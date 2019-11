Richard Verschoor wint Grand Prix van Macau

Richard Verschoor heeft zijn naam in een illuster rijtje bijgeschreven door de Grand Prix van Macau te winnen. De coureur van MP Motorsport wist na de herstart polesitter Juri Vips te verschalken en bleef de Est daarna ook voor.

Vips won zaterdag de kwalificatierace en verdiende daarmee de pole position voor de uiteindelijke race op zondag. Bij de start wist de coureur van Hitech GP de leiding te behouden, terwijl Verschoor goed van zijn plek kwam en op het eerste rechte stuk gelijk naar de tweede positie. Hij ging voorbij aan Christian Lundgaard en Robert Shwartzman, die met elkaar in aanraking kwamen en wat het einde van de race betekende voor Shwartzman.

Niet veel later ging het mis voor Enaam Ahmed en Ferdinand Habsburg. Ahmed schoot iets te ver door in Lisboa waardoor hij in de bandenstapel eindigde, terwijl Habsburg iets verder op het circuit hard crashte. Dat veroorzaakte een lange safety car-fase, die uiteindelijk pas met nog 8 ronden te gaan voorbij was.

Bij de herstart zou Verschoor zijn beste kans krijgen op een inhaalactie en die kans greep hij met beide handen aan. Vips verdedigde weliswaar de binnenkant, maar met een gewaagde inhaalactie langs de buitenkant nam Verschoor de leiding over. Het bleef vervolgens spannend, waarbij Vips nadrukkelijk de aanval zocht bij de Nederlander, maar die gaf geen krimp en kwam vervolgens als eerste over de finish.

De tweede positie was dus weggelegd voor Red Bull-junior Vips, terwijl de derde positie verrassend naar de Amerikaan Logan Sargeant ging. De coureur van Carlin ging in een rechtstreeks duel met Lundgaard aan de Deen voorbij, die wel de vierde positie wist te behouden. Alessio Lorandi werd vijfde, voor Callum Ilott en de tweede auto van MP Motorsport van Liam Lawson. Marcus Armstrong pakte de achtste positie.