Vips sluit jaar goed af met zege in sprintrace in Rusland

Het eerste seizoen van de FIA Formule 3 is dit zojuist officieel ten einde gekomen. Jüri Vips wist de laatste race van het seizoen te winnen, voor Marcus Armstrong en Robert Shwartzman.

De laatste race van de Formule 3 werd eigenlijk om spek en bonen gereden. Shwartzman verzekerde zich op zaterdag al van de titel door tweede te worden achter teamgenoot Armstrong. Dat hield in dat ze op zondag vanaf de vierde rij moesten beginnen. Vips was de man die in de openingsfase snel de leiding nam en vervolgens een gat wist op wist te bouwen.

Pas in de slotfase moest de Est rekening gaan houden met bedreigingen van achteruit. Armstrong werkte zich naar voren en maakte in de slotfase ruim anderhalve seconde in, maar het was niet genoeg om nog een echte aanval te kunnen plaatsen. Vips pakte daardoor zijn derde zege van het seizoen en de eerste sinds Silverstone.

De tweede plek voor Armstrong was genoeg om beslag te leggen op de tweede plek in het kampioenschap, omdat teamgenoot Jehan Daruvala geen punten wist te scoren. Achter de Nieuw-Zeelander pakte Shwartzman de derde positie, die hij erfde doordat Pedro Piquet vier ronden voor het einde van race met technische problemen uitviel.

Jake Hughes eindigde de race uiteindelijk op de vierde positie, nadat hij in de openingsfase nog meedeed om het podium. Niko Kari pakte P5, voor Ye Yifei en Richard Verschoor. Na een intense strijd in de laatste ronde pakte Liam Lawson het puntje voor met de achtste positie.