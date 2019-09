Zware crash in Blanchimont in de Formule 3-race

Weer een heftig ongeluk... De coureurs die bij het ongeluk waren betrokken, zijn aanspreekbaar.

Gisteren was er ook een megacrash op Spa-Francorchamps waarbij F2-coureur Anthoine Hubert is overleden.

Laaksonen and an other one UNDER the wall in Blanchimont. SC and Medical Car on track, PLEASE NOT AGAIN 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #F3 #BelgianGP pic.twitter.com/pSZg3D0GBX