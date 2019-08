Armstrong zegeviert in sprintrace terwijl kampioenschapsleider Shwartzman uitvalt

Marcus Armstrong heeft op dominante wijze de tweede race van de Formule 3 in Hongarije gewonnen. De Nieuw-Zeelander was Leonardo Pulcini en Jake Hughes eenvoudig de baas op de Hungaroring.

Armstrong verzekerde zich zaterdag van de pole voor race 2 door achtste te worden in de eerste race. Die pole benutte hij optimaal door meteen de leiding te pakken, voor Pulcini en Felipe Drugovich. Daar waar de eerste twee mannen meteen een gat wisten te slaan, kon Drugovich het tempo niet volgen en de Braziliaan kwam al snel onder forse druk te staan van Robert Shwartzman.

Botsing Shwartzman geeft podium aan Hughes

De leider in het kampioenschap wilde graag voorbij aan Drugovich, maar die gaf zich niet zomaar gewonnen. Iets na de helft van de race deed Shwartzman buitenom in bocht 3 een serieuze poging, maar die poging mislukte uiteindelijk finaal. Drugovich verdedigde zich, sloot de deur en liep daarbij zelf een lekke band op. Shwartzman liep een kapotte voorvleugel op en voor beiden betekende het contact het einde van de race.

Juri Vips leek daarvan te kunnen profiteren, want hij nam korte tijd de derde plaats in handen, maar uiteindelijk werd hij opzij gezet door Hughes in een herhaling van de strijd om de laatste podiumplaats van gisteren. Daarachter klom Christian Lundgaard naar de vijfde positie, nadat hij gisteren won, terwijl Yuki Tsunoda zesde werd. De laatste punten waren weggelegd voor Jehan Daruvala en Logan Sargeant.

De Nederlanders kwamen zondag beter voor de dag dan op zaterdag. Bent Viscaal was wederom de beste Nederlander en hij pakte met P10 wederom een top 10-klassering mee. Richard Verschoor, die zaterdag de finish niet haalde, werd uiteindelijk zeventiende op de Hungaroring.