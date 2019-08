Lundgaard domineert eerste race op Hungaroring, weinig succes voor Nederlanders

Christian Lundgaard heeft de eerste race van de Formule 3 op de Hungaroring gewonnen. De Deen van ART Grand Prix kwam voor teamgenoot Max Fewtrell en Jakes Hughes voor het eerst dit jaar als eerste over de finish.

Eerder op zaterdag had Lundgaard de pole position al gepakt en die wist hij bij de start meteen om te zetten in de leiding, terwijl Fewtrell profiteerde van de slechte start van Juri Vips en opschoof naar P2. Niko Kari schoof meteen door naar P3 en waar de nummers 1 en 2 van ART meteen wegreden, kwam Kari onder druk te staan van Vips en Hughes. De Fin wist die inhaalpogingen aanvankelijk af te slaan.

Dat hield hij echter niet de hele race vol: in bocht 6 maakte Kari een klein foutje, waardoor Vips zijn bolide naast die van de Fin kon zetten. Dat bleek van doorslaggevend belang, want Vips kon er voorbij en nog geen twee bochten verder had ook Hughes een geslaagde inhaalpoging gedaan. Voor Kari was er daarna geen houden meer aan, want hij viel uiteindelijk zelfs buiten de punten.

Vips verkleint achterstand op Shwartzman

Lundgaard reed dus dominant naar zijn eerste Formule 3-zege, gevolgd door teamgenoot Fewtrell. Op meer dan tien seconden achterstand volgde Hughes op P3, nadat hij het onderlinge duel met Vips in zijn voordeel besliste. Robert Shwartzman werd vijfde, voor Felipe Drugovich en Leonardo Pulcini. Marcus Armstrong pakte met P8 de pole voor de tweede race van zondag, terwijl Yuki Tsunoda en Logan Sargeant de laatste punten pakten.

De Nederlanders wisten wederom geen potten te breken. Bent Viscaal haalde de finish wel, maar zal niet tevreden zijn met de 20ste positie. Van Richard Verschoor kan niet gezegd worden dat hij de finish haalde: hij viel een ronde voor het einde uit, maar werd wel als 27ste geklasseerd.