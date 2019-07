Shwartzman verliest zege na botsing met Armstrong in slotronde, Hughes wint

Jake Hughes heeft de zege in de tweede Formule 3-race in Oostenrijk geërfd. De Brit kwam als tweede over de meet, maar zag Robert Shwartzman vijf seconden tijdstraf krijgen voor een aanvaring met Prema-teamgenoot Marcus Armstrong in de laatste ronde.

In de slotfase van de race waren Shwartzman en Armstrong bij de concurrentie weggereden toen laatstgenoemde in de laatste ronde de aanval inzette op zijn teamgenoot. Voor bocht 3 ging Armstrong aan Shwartzman voorbij, maar bij het aanremmen ging de Rus in de fout. Hij raakte het achterwiel van de Australiër, die daardoor een lekke band opliep.

Ondanks schade aan zijn voorvleugel kwam Shwartzman als eerste over de finish, op de voet gevolgd door Hughes. Twee minuten later kwam echter al de bevestiging van wat verwacht werd, want de Prema-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden aan de broek. Hughes erfde daardoor de zege, terwijl Jehan Daruvala op bijna vijf seconden de tweede plek in handen kreeg. Shwartzman viel uiteindelijk terug naar P3.

Tijdstraf kost Verschoor laatste puntje

De vierde plaats op de Red Bull Ring ging naar Renault-junior Max Fewtrell, gevolgd door Leonardo Pulcini, Juri Vips en Lirim Zendeli. Richard Verschoor kwam als achtste over de streep, maar zag een punt aan zijn neus voorbij gaan door een tijdstraf. Die kreeg de Nederlander van MP Motorsport voor een aanvaring met Yuki Tsunoda. Niko Kari erfde de achtste plaats, voor Devlin Defrancesco en David Beckmann.

Verschoor viel door zijn tijdstraf terug naar de twaalfde positie in de uitslag. Daarmee deed hij het beter dan Bent Viscaal, die de finish niet wist te bereiken. De teamgenoot van winnaar Hughes kwam in aanraking met Ye Yifei en zag zijn race na 10 ronden eindigen.