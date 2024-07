Sprintrace definitief uitgesteld, geen gevolgen voor F1

De start van de sprintrace in de Formule 2 is definitief uitgesteld door de vele regen die naar beneden klettert op het circuit van Spa-Francorchamps. De uitstel van de sprintrace heeft geen gevolgen voor het F1-programma. Wanneer de race wordt ingehaald is nog niet bekend. De kans bestaat dat de F2-wedstrijd na de F1-kwalificatie wordt gereden.

