Titelfavoriet Drugovich geniet van Hollandse fans: ''Het is verbazingwekkend''

Felipe Drugovich start met zijn Nederlandse oranje gespuiten nummer #11-machine vanaf poleposition in Zandvoort. In Spa-Franchorchamps lukte het niet om die te verzilveren, maar hoopt dat het wel lukt in de duinen onder luid gejoel van honderdduizende Hollandse fans.



Of de Braziliaan geniet van deze Sea of Orange? ''Ja, het is verbazingwekkend. Je kunt zien hoeveel MP'ers ons op het circuit toejuichen. Dus ja, het is een geweldige omgeving voor ons en ik geniet er echt van", zei hij op de persconferentie.

De 22-jarige coureur kende de baan van Zandvoort nog niet, maar van die onervarenheid was niks te merken. Hij zegt over zijn prestatie: ''Ik had echt goede ronden in de kwalificatie. Ten eerste moet ik het terugkijken om te zien of het een echt goede ronde was of niet, maar het voelde echt goed vanuit de auto.''

De Braziliaan geeft een verder inkijkje ''Sector twee waren we erg sterk. Dus door bochten 7, 8 en 9. Het was een zeer goede bochtencombinatie voor ons.''

Zijn enige concurrent Theo Pourchaire veroorzaakte een rode vlag in de sessie. De Fransman verloor de controle over zijn ART-machine in bocht 3, de Hugenholtzbocht. Hierdoor start Pourchaire vanaf P16 in de sprint -en hoofdrace. De voormalig MP Motorsport-rijder kende vorige week ook een teleurstellend weekend in de Ardennen.

Een schril contrast met Drugovich. De Braziliaan zegt over zijn sterke start van de tweede seizoenshelft. ''Ja, ik denk dat alles samenkomt. Ik denk dat ik het al vaak heb gezegd, de pauze kwam op het juiste moment voor ons. Ik denk dat het ons gewoon heeft geholpen om ons te hergroeperen en te zien wat we voor die tijd verkeerd deden. Ik denk dat we erin geslaagd zijn om alles te verbeteren, en ik ben erin geslaagd om met een nog betere mentaliteit naar voren te komen, gewoon om er te staan wanneer het er toe doet. En ja, ik denk dat het werkt.''

Mocht Drugovich een overwinning binnenhalen, dan wordt dat de eerste voor MP op Zandvoort op het een na hoogste niveau. Strategie speelt een cruciale rol op deze baan en en de Braziliaan legt uit waarom. ''Nou, ik denk dat dit circuit heel moeilijk in te halen is, dus het zal belangrijk zijn om een ​​goede start te krijgen, maar ik wil ook een veilige race hebben en zoveel mogelijk punten scoren als ik kan.''

In de stand is Drugovich twee puntjes uitgelopen door zijn poleposition. Hij staat ruim op kop met 207 punten. Pourchaire volgt op gepaste afstand met 162 punten. Daarachter is opnieuw een gat naar de nummer drie Logan Seargant. De Williams-pupil staat derde met 129 punten.



Programma F2

Zaterdag 3 september



17:00 - 17:50 - Formule 2: Sprintrace:

Drugovich start vanaf de tiende plaats door de reversegrid-regel. De winnaar verdient tien punten. Het laatste puntje is voor de achtste coureur die over de meet komt.

Zondag 4 september



10:20 - 11:25 - Formule 2: Hoofdrace

In deze wedstrijd is een verplichte bandstop. Coureurs moeten dan van de zachte naar de harde band of vice versa. De puntentelling is hetzelfde als bij de Formule 1. De winnaar krijgt 25 punten en dat loopt af na een puntje voor een tiende plaats.