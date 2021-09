Piastri breidt voorsprong uit in tussenstand na zege in Sotsji

Oscar Piastri pakte zijn tweede opeenvolgende overwinning in de hoofdrace en breidde zijn voorsprong in het rijdersklassement uit met een overtuigende race op het Sochi Autodrom. De Prema-coureur voor Théo Pourchaire en Jehan Daruvala over de finish.

Vanaf poleposition behield Piastri zijn positie aan de kop van het veld bij de start van de race, terwijl Pourchaire Daruvala voorbij ging voor de tweede plaats in bocht 2. Een snel startende Ralph Boschung bereikte de top drie, terwijl kampioenschaps- strijdende Guanyu Zhou, de nummer twee in de stand, terugviel van de vierde naar de achtste plaats.

Piastri en Pourchaire trokken langzaam weg van de rest van het veld gedurende de 28 ronden, waarbij Pourchaire kort voor Piastri reed toen hij een ronde later de pits inging dan de PREMA-coureur. Met zijn warmere banden herwon Piastri echter de koppositie en gaf die niet meer uit handen.

Aan het einde van de wedstrijd was er een drama voor Boschung. De Zwitser lag op podiumkoers, maar viel op het laatste moment uit. Daruvala werd hierdoor als derde afgevlagd voor Robert Shwartzman en Dan Ticktum, de winnaar van de sprintrace. Richard Verschoor pakte na de zaterdag opnieuw punten met een achtste plek. Bent Viscaal viel. Op de zaterdag viel de Trident-coureur ook uit.

Met nog zes races te gaan, verdeeld over twee weekenden heeft Piastri met 179 punten een voorsprong van 36 punten op Zhou. Ticktum staat derde met 135 punten. Het volgende treffen is in Saoedi-Arabië. Het is de eerste keer dat daar wordt verreden in de Formule 2 op het nieuwe stratencircuit in Djedda, de op een na grootste stad van het Arabische land.