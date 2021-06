Vips wint zonder veel inspanning hoofdrace door tijdstraffen concurrentie

In een wedstrijd bomvol met investigations en straffen, heeft Juri Vips vanaf P2 de hoofdrace gewonnen en daarmee zijn tweede race op rij. Op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan viel de ene concurrent na de ander weg door penalties. Oscar Piastri werd ondanks zijn tijdstraf bij een verkeerd uitgevoerde pitstop tweede. Robert Shwartzman finishte derde en mocht na zijn winst in de eerste sprintrace voor de tweede keer naar het podium dit weekend.

Raceverslag

De wedstrijd begint later dan gepland. Vlak voordat de rode lampen uitgaan, wordt de start afgebroken. Jack Aitken en Matteo Nannini hun bolides zijn afgeslagen en moeten terug naar de pits. Het veld rijdt hierdoor een extra formatieronde.

De race begint hierdoor met 20 wagens op de grid. Vips neemt brutaal de leiding over van polesitter en teamgenoot Lawson. Een paar bochten later ligt de eerste coureur in de muur. Dan Ticktum probeert drie breed Theo Pourchaire en Marcus Armstrong in te halen. Dat gaat mis. Pourchaire kan uitwijken, maar Armstrong belandt in de barrière en moet opgeven voor de tweede keer dit weekend.

Door dit incident komt - net als in beide sprintraces - de Safety Car in de eerste ronde naar buiten. Ticktum komt voor de zekerheid binnen na zijn touche en stapt over op een alternatieve strategie. In ronde 4 krijgt de Brit door zijn grillige actie een tijdstraf van tien seconden en is de hoop op een podium vervlogen.

Vips en Lawson trekken na de onderbreking een gat van meer dan twee seconden richting nummer drie Piastri. Lawson krijgt echter na 6 ronden een tegenslag te verwerken. De Red Bull-protoge heeft een straf gekregen van 10 seconden voor het te aggressief verdedigen tegenover Piastri bij de start.

Vips komt vanaf P1 al vroeg naar binnen voor zijn verplichte stop. De Hitech-coureur rijdt op de snel slijtende soft en schakelt over naar de gele medium. Een ronde daarna gaan meerdere rijders op het rode rubber naar binnen, waaronder concurrent Piastri. Die neemt via de pitstops virtueel de leiding over. Een ronde later moet de F3-kampioen van 2020 zijn plek weer afgeven aan de rappe Est.

Vips heeft op 14 van de 21 ronden een verschil van meer dan drie seconden naar Piastri, maar weet ook dat zijn belager een vijf seconden straf heeft gekregen voor een unsafe release bij de pitstop. Daardoor is de marge zeven seconden. Voor de Est is er hierdoir geen vuiltje aan de lucht. Alleen een neutralisatie of stomme fouten kunnen roet in het eten gooien. Maar dat gebeurt niet en zo pakt de Est opnieuw de zege.

Nederlandse clash

Richard Verschoor en Bent Viscaal vertolken geen glansrol in de straten van Bakoe. Verschoor tikt in ronde 6 zelfs zijn landgenoot van de baan. Viscaal steekt een verwijtend handje uit de cockpit naar de MP Motorsport-coureur. Beiden gaan verder, maar een puntenfinish is een utopie voor beide talenten. Verschoor finisht op P14 en Viscaal P17.

Stand kampioenschap

Gianyu Zhou blijft ondanks zijn tweede nulscore aan de leiding met 78 punten. Op 73 punten stijgt Piastri naar P2. Ook Schwartzman stormt de top drie binnen door zijn sterke optreden dit weekend. De Rus heeft 66 punten vergaard. Vips staat op P4 door zijn twee zeges in en heeft 63 punten.

De volgende wedstrijden zijn in Silverstone op 17 en 18 juli.