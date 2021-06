Vips wint chaotische tweede sprintrace in Bakoe, Viscaal grijpt net naast podium

Juri Vips heeft de tweede sprintrace gewonnen in Azerbeidzjan. De Est pakt daarmee zijn eerste Formule 2-zege uit zijn carrière. Beckmann finishte 2.5 seconden achter hem. De strijd om P3 werd gewonnen door Jehan Daruvela. De Indiase autocoureur had continu de hete adem van Bent Viscaal in zijn nek, maar hield stand. Voor Viscaal is het toch een geslaagde wedstrijd. Door zijn P4 scoorde hij zijn allereerste punten van het seizoen.



Raceverslag

Viscaal begint de wedstrijd vanaf pole dankzij de reverse grid -regel. Voor de Nederlander een uitgelezen mogelijkheid voor het scoren van punten.

De start van de race begint met veel chaos en brokstukken achter de kop. Een van de slachtoffers is leider in de stand Gianyu Zhou. De Chinees gaat in de rondte en kan zijn weg niet vervolgen. Maar ook de nummer 2 in de stand Theo Pourchaire kent problemen. De 17-jarige Fransman moet naar binnen voor een nieuwe neus en ziet een topklassering als sneeuw voor de zon verdwijnen. Door de gestrande auto's op de baan rukt de Safety Car uit.

In ronde 3 wordt het veld losgelaten. Viscaal rijdt ondertussen op P3 achter Beckmann en Vips. Een paar ronden later wordt de race opnieuw opgeschrikt door een incident. Roy Nissany knalt Richard Verschoor eraf en de Nederlander komt hierdoor tegen de muur. De Safety Car komt voor de tweede keer de pits uit vanwege de puinhoop die is achtergelaten.

In ronde acht wordt de race hervat. Viscaal verliest gelijk twee plaatsen en rijdt op P4. Marcus Armstrong probeert ook de Nederlander in te halen, maar dat loopt verkeerd af. De Nieuw-Zeelander gaat vol de barrière in en veroorzaakt de derde neutralisatie. Dit keer besluit de wedstrijdleiding om de Virtual Safety Car te activeren. Coureurs zijn verplicht om langzamer te rijden.



De baan is in ronde negen voor de derde keer vrijgegeven. Beckmann houdt de leiding, maar heeft een dreigende Vips achter zich. In ronde tien activeert Vips zijn DRS bij start en finish en haalt zijn Duitse conculega in voor P1. De Est slaat gelijk een gaatje.



Viscaal op P4 gaat steeds sneller en krijgt zicht op een podiumplek. De Nederlander ziet Jehan Daruvala en Beckmann vlak voor zich en blijft binnen een seconde van zijn voorganger om DRS te gebruiken. Achter hem stormen Schwartzman en Ticktum op, maar vormen geen bedreiging.



Tot aan het einde van de wedstrijd is het spannend voor P3. Viscaal probeert van alles om een inhaalactie in te zetten, maar Daruvala is de Nederlander steeds te slim af. De Indiase Red Bull-junior houdt dit vol tot het eind en pakt het laatste podiumplekje. Een knappe prestatie vanaf P7.



Stand

Ondanks een nulscore voor Zhou, blijft de Renault-protogé aan de leiding in de tussenstand met 78 punten. Oscar Piastri staat tweede met 55 punten. De Australiër scoorde drie punten door zijn achtste plek en de snelste ronde. Theo Pourchaire heeft hetzelfde aantal punten als zijn oude F3-rivaal. De Fransman knokte zich van achteren sterk terug naar P9, maar werd niet beloond met punten. Viscaal schuift op naar plaats zestien in het kampioenschap door zijn vierde eindklassering.



De hoofdrace is zondagochtend om 10.45. Liam Lawson start vanaf pole door zijn snelste tijd in de kwalificatie van vrijdag. Viscaal start vijftiende met Verschoor naast zich op plaats zestien. In de race kan de top tien punten scoren. De puntenverdeling is dezelfde als de Formule 1.