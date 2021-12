Bent Viscaal start F2-sprintrace vanaf pole position

Het eerste Nederlandse succes in Jeddah is alvast binnen. Bent Viscaal reed in de Formule 2 naar een tiende plaats waardoor hij de sprintrace van later op de avond vanaf de pole position mag gaan starten. De Nederlander reed een puike race en wist vier plaatsen goed te maken.

Like the great Johan Cruyff said: every disadvantage has its advantage. Fourteenth in qualifying was not ideal, but thanks to winning four spots I'm starting P1 this evening. Let's make something special happen! 🇸🇦👊🔱 pic.twitter.com/kwLnS60uag