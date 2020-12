Bent Viscaal debuteert in F2-bolide en hoopt op zitje voor 2021

Het zinderende Formule 2-seizoen is pasgeleden tot een einde gekomen. Tijd om bij te komen, was er niet. Gisteren stond er een post-season test op het programma in Bahrein. Bent Viscaal kwam ook in actie, uitkomend voor het Italiaanse team van Trident Racing. De 21-jarige mocht voor het eerst in een Formule 2-bolide instappen en werd uiteindelijk zestiende met een tijd van 1.43.478. De snelste van de dag was Louis Delétraz en klokte een 1.41.872 op het bord.



Volgend jaar hoopt Bent Viscaal aan de start te staan van het nieuwe Formule 2-seizoen, maar concrete plannen liggen nog niet op tafel . ''Wat ik in 2021 precies ga doen is op dit moment nog niet duidelijk, maar ik richt mijn pijlen op een zitje in een van de opleidingsklassen die in het voorprogramma van de Formule 1 vormen. Ik hoop zo snel mogelijk meer te vertellen over de toekomstplannen”, besluit Viscaal strijdvaardig. Hiermee sluit de Nederlander een derde jaar in de Formule 3 niet uit.



Het jonge talent uit Albergen was afgelopen seizoen actief in de Formule 3. Zijn grootste succes behaalde de coureur in Silverstone tijdens de 70th Anniversary Grand Prix. In de sprintrace pakte Bent Viscaal op een legendarische wijze de zege door in de allerlaatste bocht in de allerlaatste ronde zijn opponent het nakijken te geven.



Bent Viscaal (18-09-1999) is racewinnaar in de Formule 3, de MRF Challenge, de Euroformula Open, het Spaanse Formule 4-kampioenschap en het SMP Formule 4-kampioenschap uit Rusland. Viscaal werd tweede in de eindrangschikking van het Spaanse Formule 4-kampioenschap en het SMP Formule 4-kampioenschap in Rusland (beiden 2017) en herhaalde dat in de Euroformula Open en het Spaanse Formule 3-kampioenschap (beiden 2018).