DAMS haalt Gelael en Ticktum binnen voor Formule 2-campagne in 2020

DAMS heeft haar zaakjes voor het Formule 2-seizoen 2020 al rond. Het Franse team, dat dit jaar kampioen werd bij de teams, heeft Sean Gelael en Daniel Ticktum vastgelegd voor volgend seizoen.

Dit jaar behaalde DAMS de titel bij de teams. Dat deed het met Nicholas Latifi en Sergio Sette Camara, die respectievelijk tweede en vierde werden in het kampioenschap van de coureurs. Nyck de Vries werd daarin gekroond tot kampioen. Voor aanvang van de eerste testdag in Abu Dhabi maakte het team duidelijk dat ze weten wie in 2020 hun coureurs zijn: dat zijn dus Ticktum en Gelael.

Gelael is van beide coureurs met afstand de meest ervaren coureur in de Formule 2. De Indonesiër zal in 2020 aan zijn vierde Formule 2-seizoen beginnen. Zijn eerste seizoen spendeerde hij bij Arden, om vervolgens twee seizoenen door te brengen bij Prema, waar hij de teamgenoot van Nyck de Vries en Mick Schumacher was. In totaal scoorde hij een podiumplaats: dat was in Monaco in 2018.

"Ik ben vereerd dat DAMS me geaccepteerd heeft als een van haar coureurs", vertelde Gelael bij zijn aankondiging. "Dat is zeker het geval na het jaar dat ze gehad hebben, waarin ze het kampioenschap voor de teams wonnen, en gezien de lastige rijdersmarkt die er is. Volgend jaar willen we dat herhalen, hoewel het uitdagend wordt. We hebben grote veranderingen met de introductie van de 18-inch wielen, maar we hebben een geweldige groep mensen die in hun coureurs geloven."

Ticktum keert terug bij DAMS

Ticktum zal daarentegen voor het eerst een volledig Formule 2-seizoen rijden. In Abu Dhabi in 2018 maakte de tweevoudig winnaar van de F3-race in Macau zijn debuut in de klasse. Dat jaar werd hij ook vice-kampioen in het Europees Formule 3, achter Mick Schumacher. Afgelopen jaar reed Ticktum (met relatief weinig succes) een aantal races in de Japanse Super Formula.

"Het is een eer om bij DAMS te komen in de Formule 2 voor het seizoen 2020. Nadat ik in 2017 voor ze reed in de GP3, kijk ik ernaar uit terug te keren bij het team en verder te bouwen op deze successen. DAMS heeft door de titel te winnen laten zien dat ze een van de beste teams zijn."

