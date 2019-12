Charouz trekt Deletraz en Piquet aan voor Formule 2-seizoen 2020

Charouz Racing heeft twee nieuwe coureurs aangetrokken voor het aanstaande Formule 2-seizoen. Louis Deletraz komt over van Carlin, terwijl Pedro Piquet vanuit de Formule 3 promoveert.

Afgelopen seizoen kwam Charouz Racing nog uit onder de naam Sauber Junior Team, waarbij Juan Manuel Correa en Callum Ilott de vaste coureurs van het team. In 2020 wordt de naam Sauber Junior Team weer in de ijskast gezet en ook zullen er twee nieuwe coureurs aan de slag gaan bij het team. De eerste is de inmiddels ervaren Deletraz, die in 2020 zijn vierde volledige Formule 2-seizoen gaat rijden.

Dat doet hij voor het team waarmee hij in 2018 tiende werd in het kampioenschap met twee podiumplaatsen. Afgelopen seizoen reed de Zwitser voor Carlin, waarvoor hij drie podiumplaatsen pakte en achtste werd in het kampioenschap. Voor zijn avontuur in de Formule 2 werd Deletraz onder meer kampioen in de Formule Renault 2.0 NEC en tweede in de Formule V8 3.5.

"Ik kijk ernaar uit om weer samen te werken met de jongens van Charouz - waarvan velen dezelfde zijn als toen ik er in 2018 reed", zegt Deletraz. "Ik weet dat ze net als ik ervaring hebben, dus ik heb er vertrouwen in dat we iets moois kunnen doen in 2020. Ik focus me op het vechten aan het front en proberen te winnen met Charouz en daar zal ik het maximale voor geven."

Volgende zoon Nelson Piquet zet stap richting F1

Hij krijgt komend seizoen gezelschap van Piquet, zoon van drievoudig Formule 1-kampioen Nelson. De Braziliaan maakt promotie naar de Formule 2, nadat hij de afgelopen twee jaar zijn ronden reed in de GP3 en Formule 3. In 2019 won Piquet een race, stond hij nog twee keer op het podium en werd hij uiteindelijk vijfde in het kampioenschap.

"Na twee jaar in de GP3 en F3 is dit het juiste moment om de volgende stap in mijn carrière te zetten en ik denk dat ik klaar ben voor de uitdaging die de F2 mee zal brengen. Ik denk dat ik in de laatste serie een goede training gehad heb en dat zal me absoluut helpen. k ben blij dat ik me bij Charouz kan voegen, omdat ze twee sterke jaren in de Formule 2 gehad hebben en ze een snelle auto hebben", aldus Piquet.