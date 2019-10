Suzuki: "Yamamoto moet ervaring opdoen"

Door: Danny Sosef

Als hij bewijst snel genoeg te zijn, zal Sakon Yamamoto spoedig zijn kans krijgen om races te rijden. Dat heeft teambaas Aguri Suzuki vandaag verklaard. Of dat al tijdens de Grand Prix van Frankrijk zal gebeuren is echter nog niet zeker.



“Sakon heeft nog maar weinig ervaring in de Formule 1, hij heeft eerst meer ervaring nodig”, verklaart Suzuki. “Als hij goed genoeg is, dan krijgt hij zeker de kans om te racen. Voorlopig is er nog niks besloten.” De kans dat Franck Montagny tijdens zijn thuisrace in actie kan komen lijkt hiermee weer wat groter.



“We moeten eerst de prestaties van Sakon bekijken”, vervolgt Suzuki. “Als hij sneller is dan Montagny of Sato dan kunnen we wat gaan veranderen. Eerst gaan we er goed over nadenken, dan pas zullen we een besluit nemen.”



Yuji Ide lijkt nu geheel uit beeld verdwenen te zijn bij Super Aguri. Eerst zou hij nog de kans krijgen om te gaan testen, maar zelfs dat lijkt er niet meer in te zitten. Volgens Suzuki zal Yamamoto dan ook geen tweede Ide blijken. “Sakon zal het beter doen. Hij is een heel ander persoon. Hij heeft al wat ervaring in de Formule 1 opgedaan op Suzuka en Silverstone.”