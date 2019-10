Lotus-teambaas acht D'Ambrosio geschikt voor Formule 1-zitje

Gepubliceerd op 19 sep 2012

Door: Rob Veenstra

Lotus-teambaas Eric Boullier is vol lof over zijn reserverijder Jerome D'Ambrosio. De Belg sprong in Monza in de auto als vervanger van de geschorste Romain Grosjean en finishte als dertiende. D'Ambrosio hoort op de grid thuis, vindt Boullier, al ruimt hij zelf geen racestoeltje voor hem in bij Lotus. De Britse renstal gaat waarschijnlijk verder met Kimi Raikkonen en Romain Grosjean.



Boullier liet aan Autosport weten: "Mocht een team nog twijfels gehad hebben over Jerome, dan weten ze sinds Monza dat hij snel, serieus en professioneel is. Hij verdient een plek in de Formule 1. Hij heeft het goed gedaan. Elke teambaas moet naar zijn snelheid kijken. In de tweede helft van de race op Monza evenaarde hij continu het tempo van de auto's vooraan. Jerome beging geen misstappen, hij was zeer professioneel en het was een indrukweekend weekend van zijn kant."