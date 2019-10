Brengt Minardi Adelaide weer op de kalender?

Gepubliceerd op 13 aug 2005 12:53

0

0 Door: Tim Wijen

Het team van Minardi lijkt het erg druk te hebben met het geven van een aantal demonstraties. Vorige week was het Italiaans/Engelse team nog te zien in de straten van Rotterdam, waarna ze bekend maakte dat Christijan Albers ook gedurende het DTM evenement in actie zal komen op het circuit van Zandvoort in een Formule 1 bolide van het team.



De teambaas van het kleinste team van de Formule 1, Paul Stoddart, heeft ook laten weten dat er een demonstratie gepland staat op het Australische circuit van Adelaide. Dit zal echter pas in maart van 2006 gebeuren gedurende het evenement van V8 Supercars. Opvallend is dat de bolide zeer waarschijnlijk niet in haar originele kleuren zal rijden, maar in de kleuren van het vliegtuigmaatschappij dat eigendom is van Stoddart zelf, Ozjet.



De premier van Zuid Australië, Mike Rann, is erg blij met de komst van het team en wilt op deze manier de Grand Prix terughalen naar het circuit van Adelaide. Dit doet de Australiër omdat er te weinig interesse zou zijn in het circuit van Melbourne, waar de Grand Prix van Australië voor nu wordt gehouden. De directeur van de koningsklasse van de autosport, Bernie Ecclestone, heeft ook al aangegeven er moeite mee te hebben om het contract van de openingsrace van het seizoen aan Melbourne blijven te geven.