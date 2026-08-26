Het team van Ferrari lijkt over anderhalve week in Monza te gaan rijden met een speciale livery. Ferrari reed in het verleden al vaker met een speciale kleurstelling tijdens hun thuisrace, en het lijkt er sterk op dat ze met een eerbetoon aan Michael Schumacher komen.

Over anderhalve week staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Voor het team van Ferrari is het hun thuisrace, en de tribunes rondom het iconische circuit zullen dan ook vol zitten met de fanatieke Tifosi. Ferrari reed in de afgelopen jaren al met speciale liveries op het circuit van Monza; zo reden ze met eerbetonen aan de successen op Le Mans en Niki Lauda. Dit jaar lijken ze een iconische kleurstelling uit het eerste Ferrari-jaar van Michael Schumacher terug te brengen.

Wat is Ferrari van plan?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer zal Ferrari in Monza gaan rijden met een livery die is gebaseerd op die van de auto uit 1996. In dit seizoen reed Schumacher zijn eerste races voor Ferrari, en de auto is dan ook uitgegroeid tot een soort icoon.

Volgens AutoRacer is het de bedoeling van Ferrari om met een combinatie van rood en zwart te gaan rijden met de iconische gouden velgen. Het wordt geen één op één kopie van de historische kleurstelling, maar het zou gaan om een hedendaagse interpretatie van de 1996-livery. Ferrari wil het begin van het Schumacher-tijdperk gaan vieren in Monza, dertig jaar na het desbetreffende seizoen.

Bijzondere hint

Het team van Ferrari lijkt het nieuws ook te bevestigen, en ze deelden gisteravond een cryptische post op sociale media. In een korte video is te zien hoe er met een rode vlag wordt gezwaaid met het welbekende Ferrari-logo in het zwart erop. Daarnaast schrijven ze de tekst 'Home is calling' bij de video. Wanneer Ferrari de speciale livery voor Monza gaat onthullen, is niet helemaal bekend.