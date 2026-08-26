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Ferrari hint op iconische livery voor Monza

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Ferrari hint op iconische livery voor Monza

Het team van Ferrari lijkt over anderhalve week in Monza te gaan rijden met een speciale livery. Ferrari reed in het verleden al vaker met een speciale kleurstelling tijdens hun thuisrace, en het lijkt er sterk op dat ze met een eerbetoon aan Michael Schumacher komen.

Over anderhalve week staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Voor het team van Ferrari is het hun thuisrace, en de tribunes rondom het iconische circuit zullen dan ook vol zitten met de fanatieke Tifosi. Ferrari reed in de afgelopen jaren al met speciale liveries op het circuit van Monza; zo reden ze met eerbetonen aan de successen op Le Mans en Niki Lauda. Dit jaar lijken ze een iconische kleurstelling uit het eerste Ferrari-jaar van Michael Schumacher terug te brengen.

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Wat is Ferrari van plan?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer zal Ferrari in Monza gaan rijden met een livery die is gebaseerd op die van de auto uit 1996. In dit seizoen reed Schumacher zijn eerste races voor Ferrari, en de auto is dan ook uitgegroeid tot een soort icoon. 

Volgens AutoRacer is het de bedoeling van Ferrari om met een combinatie van rood en zwart te gaan rijden met de iconische gouden velgen. Het wordt geen één op één kopie van de historische kleurstelling, maar het zou gaan om een hedendaagse interpretatie van de 1996-livery. Ferrari wil het begin van het Schumacher-tijdperk gaan vieren in Monza, dertig jaar na het desbetreffende seizoen.

Bijzondere hint

Het team van Ferrari lijkt het nieuws ook te bevestigen, en ze deelden gisteravond een cryptische post op sociale media. In een korte video is te zien hoe er met een rode vlag wordt gezwaaid met het welbekende Ferrari-logo in het zwart erop. Daarnaast schrijven ze de tekst 'Home is calling' bij de video. Wanneer Ferrari de speciale livery voor Monza gaat onthullen, is niet helemaal bekend.

The Wolf

Posts: 1.397

Iconische kleuren, maar laat ik nou persoonlijk die 1996 Ferrari een van de lelijkste Ferrari's aller tijden vinden. Zeker na de prachtige wagens van 1994 en 1995 was het even een 'klap in het gezicht' toen ze er het doek af trokken :)

  • 1
  • 26 aug 2026 - 08:19
F1 Nieuws Ferrari GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • The Wolf

    Posts: 1.396

    Iconische kleuren, maar laat ik nou persoonlijk die 1996 Ferrari een van de lelijkste Ferrari's aller tijden vinden. Zeker na de prachtige wagens van 1994 en 1995 was het even een 'klap in het gezicht' toen ze er het doek af trokken :)

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 08:19

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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